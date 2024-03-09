Аким поздравил с праздником женщин Акмолинской области

Марат Ахметжанов вручил многодетным матерям подвески "Алтын алқа" и "Күміс алқа", а лучшим представительницам своей профессии - благодарственные письма

Фото: акимат Акмолинской области

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Астана. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов поздравил женщин с Международным женским днем, сообщает управление внутренней политики ведомства.





В честь праздника в ДК "Кокшетау" прошла выставка моделей национальной и современной одежды.





Открывая мероприятие, аким отметил огромную роль женщин в становлении и укреплении независимости страны.





Наравне с мужчинами вы трудитесь в самых разных отраслях экономики. И при этом остаетесь верными своему уникальному призванию - бережно сохранять домашний уют и воспитывать детей. Этот замечательный праздник дает возможность по-особому выразить самые теплые чувства к прекрасной половине человечества", - подчеркнул руководитель региона.





Он подчеркнул, что для женщин в стране открываются новые возможности, поддержка института семьи, многодетных матерей, женщин-предпринимателей и обеспечение гендерного равенства - важнейшие приоритеты государственной политики.





Ахметжанов напомнил, что в стране уделяется особое внимание вопросам поддержки института семьи. Сегодня в области проживает более 17 тысяч многодетных матерей, среди которых более 6 тысяч женщин, удостоенных подвески "Алтын алқа" и "Күміс алқа", которым оказывается всесторонняя государственная поддержка.





акимат Акмолинской области





Аким вручил многодетным матерям подвески "Алтын алқа" и "Күміс алқа", а лучшим представительницам своей профессии - благодарственные письма.





Среди награжденных подвеской "Алтын алқа" - учитель школы села Алга района Биржан сал Динара Хаймулдинова. Многодетная мама более 18 лет работает педагогом и успешно совмещает преподавательскую деятельность с воспитанием семерых детей.





акимат Акмолинской области





Всего в области более 23 тысяч педагогических работников, из которых 80 % - это женщины.





Свои награды за отличную работу получили также мастер внутренних отделочных работ из Зерендинского района Лиана Сузи, более 20 лет создающая красоту и уют в домах своих земляков, и предприниматель и лидер в организации и сфере культурных мероприятий Бота Калиева. Будучи мамой троих детей, она добилась впечатляющих результатов в карьере.





акимат Акмолинской области





Стоит отметить, что женщины возглавляют порядка 25 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса в области.





На празднике также отметили спортивные достижения женщин. Спортсменки Акмолинской области с честью представляют страну на международных соревнованиях. Среди них - серебряный призер чемпионата мира - 2023 по боксу среди женщин Карина Ибрагимова, единственный обладатель лицензии на Олимпийские игры, которые пройдут в Париже в этом году.





Завершилось мероприятие праздничным концертом признанных творческих коллективов и исполнителей области.