Нур-Султан. 4 июля. Kazakhstan Today - Аким района Костанайской области задержан по подозрению в получении взятки, сообщил на брифинге директор департамента Агентства по противодействию коррупции Арман Бердалин, передает Kazakhstan Today.

"Департаментом по противодействию коррупции Костанайской области выявлен факт получения взятки акимом Аулиекольского района области. Он подозревается в получении взятки через посредника в сумме 7 млн тенге от субъекта предпринимательства за общее покровительство и беспрепятственное подписание актов выполненных работ по договору о госзакупках по капитальному ремонту здания школы", - сказал Бердалин.

По его информации, после задержания указанная сумма была добровольно выдана сотрудникам Антикоррупционной службы. Аким свою вину признал полностью и заявил о проведении досудебного расследования в упрощенном порядке.

В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, решается вопрос о мере пресечения. Расследование продолжается. Окончательный вердикт в отношении подозреваемого с определением степени его виновности будет вынесен судом.

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