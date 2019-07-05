Аким района Костанайской области задержан по подозрению в получении взятки

"Департаментом по противодействию коррупции Костанайской области выявлен факт получения взятки акимом Аулиекольского района области. Он подозревается в получении взятки через посредника в сумме 7 млн тенге от субъекта предпринимательства за общее покровительство и беспрепятственное подписание актов выполненных работ по договору о госзакупках по капитальному ремонту здания школы", - сказал Бердалин.
По его информации, после задержания указанная сумма была добровольно выдана сотрудникам Антикоррупционной службы. Аким свою вину признал полностью и заявил о проведении досудебного расследования в упрощенном порядке.
В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, решается вопрос о мере пресечения. Расследование продолжается. Окончательный вердикт в отношении подозреваемого с определением степени его виновности будет вынесен судом.
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