Аким СКО рассказал о смягчении карантина в регионе

Петропавловск. 1 мая. Kazakhstan Today - Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов рассказал о втором этапе смягчения карантина в регионе, передает Kazakhstan Today.

В регионе поэтапно смягчаем режим карантина. На первом этапе, с 27 апреля запустили малые и средние предприятия, объекты сферы услуг, строительные и дорожные компании. На работу вышли 45 тысяч человек. Горожане получили возможность посещать дачи", - сообщил Кумар Аксакалов в Facebook .

Он отметил, что с 4 мая регион переходит ко второму этапу смягчения. Расширятся список объектов бизнеса, которые вновь открываются.

Жителям станут доступны многие услуги. 13 тысяч североказахстанцев вернутся на свои рабочие места", - отметил глава региона.





Так, по его словам, в СКО с 4 мая возобновят свою деятельность:





- все непродовольственные магазины площадью до 500 квадратных метров до 17.00;





- фотосалоны, цветочные киоски;





- по записи: парикмахерские, медицинские центры и стоматологические клиники;





- компании по операциям с недвижимым имуществом, рекламные агентства, нотариусы;





- микрофинансовые организации, страховые компании, ломбарды, обменные пункты;





- компании информационно-коммуникационных технологий.





Аким также сообщил о возобновлении авиарейса Нур-Султан - Петропавловск.





Кроме того, жители смогут проводить спортивные тренировки на улице.





Регион постепенно оживает. Мы возвращаемся к привычному укладу жизни. Однако это не повод забывать меры безопасности. Соблюдайте дистанцию в 2 метра, носите маску и пользуйтесь санитайзером в общественных местах. Только жесткая дисциплина избавит нас от режима карантина", - заключил глава СКО.

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