Акимат Алматы: программа "АртСпорт" регистрирует "мертвые души"

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АЛМАТЫ. 27 АВГУСТА - В акимате Алматы заявили о серьезных недоработках платформы подушевого финансирования "АртСпорт", передает KAZAKHSTAN TODAY.
По итогам анализа информационной системы по подушевому нормативному финансированию государственного спортивного и творческого заказов Art Sport выявлен ряд технических и системных проблем платформы", - прокомментировал заместитель акима Алматы Арман Кырыкбаев.
Замечания были направлены соответствующим контрагентам и администраторам платформы. Однако выявленные недостатки не были устранены, в связи с чем в начале года акимат уведомлял об этом, но проблемы работы платформы остаются и по сей день.
В свою очередь разработчик платформы ТОО "Soft DeCo" известили акимат о том, что закрывают доступ к платформе artsport.edu.kz с 01.09.2022 г. в связи с тем, что управлением культуры не были произведена оплата за услуги сайта, а управлением спорта не был заключен договор. Однако оплата услуг сайта и заключения договора с ним будут незаконными, так как реальный функционал портала не соответствует его технической спецификации в части интеграции с государственными базами данных и отсутствием входа по ЭЦП.
В связи с этим для рационального использования бюджетных средств, ориентированных на детей, семьи которых в действительности нуждаются в государственной поддержке, акиматом Алматы ведутся переговоры (с представителями. - Прим. ред.) других аналогичных программ, которые в большей степени соответствуют требованиям", - сказал заместитель акима Арман Кырыкбаев.
Проблемные моменты в том числе связаны и с неисправным функционированием электронной платформы artsport.edu.kz, которая не защищена от фальсификации данных и не предоставляет функционал для автоматизации процессов подушевого финансирования. Имеется в виду следующее.
Допускается регистрация несуществующих людей из-за отсутствия интеграции платформы artsport.edu.kz с государственными базами данных, так как платформа сама не является информационной системой (например, можно зарегистрировать человека, при этом вместо ИИН указать любой набор цифр, а также вместо Ф.И.О. тоже можно указать любые данные).
Не формируется очередь на посещение секций и кружков после выдачи предельной нормы ваучеров. Отсутствует автозаполнение освободившихся мест в секциях и кружках детьми, стоящими в очереди (например, в спортивной секции занимаются 100 детей, один из них выбыл из секции по причине переезда, и на его место не может записаться другой ребенок).
Отсутствует подтверждение табеля законным представителем ребенка, отсутствуют требования применения ЭЦП (например, любой человек, зная логин и пароль родителей, может самостоятельно подтверждать факт их посещения).
Большинство нуждающихся детей в Алматы не имеют возможности бесплатного доступа к творческим кружкам и спортивным секциям, так как в НПА не определены критерии отбора действительно нуждающихся детей (справочно: в городе Алматы проживают 383 тысячи детей и подростков в возрасте от 4 до 18 лет, из них более 150 тысяч детей и подростков являются представителями социально уязвимых слоев населения или детьми из семей, не имеющих средств для посещения спортивных секций и творческих кружков).
С учетом процессных сложностей на платформе ArtSport выявлен ряд следующих проблем:
- поскольку в информационной системе (ИС) собираются персональные данные граждан, ИС должна функционировать в промышленной эксплуатации и иметь соответствующие сертификации по обеспечению информационной безопасности. На текущий момент у ИС ArtSport отсутствует акт ввода в опытную эксплуатацию;
- ИС ArtSport должна подключиться к ряду сервисов на Smart Bridge, чтобы уменьшить бумажный документооборот (сбор подтверждающих документов на детей и их родителей), и получать согласие субъекта данных на обработку его персональных данных и его детей через токен согласия (через СМС). Для исполнения данного пункта ИС ArtSport необходимо прохождение сертификации ГТС;
- все пользователи должны идентифицироваться с помощью ключа ЭЦП при каждом обращении к системе;
- для обеспечения скорости отклика ИС на запросы пользователей города Алматы серверы ArtSport должны располагаться в сертифицированном центре обработки данных.
С учетом вышеизложенного платформа ArtSport требует серьезных доработок и не пригодна для промышленной эксплуатации", - заявили в акимате.
Напомним, по поручению президента Касым-Жомарта Токаева с мая 2021 года в стране заработал проект по подушевому финансированию спортивных и творческих секций для детей. Но проект забуксовал еще на старте: к указанному сроку министр культуры и спорта Актоты Раимкулова не смогла запустить специализированный портал для нужд программы.
Как сообщали казахстанские СМИ, IT-бизнесмен Сергей Алабугин за свой счет открыл страницу artsport.edu.kz, благодаря чему каждый ребенок получил возможность выбрать себе секцию в удобном месте, чтобы посещать занятия. Но Алабугин старался не бесплатно: в 2021 году он получил от государства 54 миллиона тенге, а в 2022 году управления спорта и культуры по всей стране начали подписывать с ним контракты на обслуживание платформы, и счет пошел на десятки миллионов тенге.
Программа "АртСпорт" работает больше года, но при этом сопровождается постоянными скандалами. К примеру, из-за проблем с функционированием единой электронной платформы появилась возможность записывать несуществующих людей в секции, из-за чего возникли огромные переплаты, а в некоторых регионах встал вопрос о прекращении финансирования проекта.
Кроме того, Антикоррупционная служба Шымкента проводит расследование в отношении руководства городского управления культуры, развития языков и архивов и других должностных лиц, которые в текущем году через свои подконтрольные фирмы организовали хищение средств, выделенных на подушевое финансирование детского творчества через платформу "АртСпорт".
Ранее разработчики платформы "АртСпорт" заявили, что проведут сверку учетных данных всех участников платформы с государственной базой данных мобильных граждан с целью выявления недостоверной информации о родителях и детях, поставщиках услуг и тренерах.