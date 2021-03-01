Акимат Алматы провел совещание с представителями строительных компаний по вопросу соблюдения трудовых прав работников

Алматы. 28 февраля. Kazakhstan Today - По инициативе акимата Алматы в онлайн-формате состоялась встреча заместителя акима города Мухита Азирбаева с представителями строительных компаний и застройщиков. В совещании приняло участие руководство управления социального благосостояния Алматы, передает Kazakhstan Today.

Главная задача - рассмотреть вопрос обеспечения соблюдения трудовых прав работников, в частности, соответствия уровня заработной платы охвата медицинским страхованием и другое.

Заслушаны представители компаний Bazis Construction, BI Group, "Диал-Строй", Nest Stroy, "Есентай строй", Qazaq stroy, Exclusive, "Атрикс-Строй" и других по вопросу регулирования работы машинистов башенных кранов. Напомним: основные требования крановщиков - повышение заработной платы до 800 тысяч тенге, снижение пенсионного возраста мужчины до 60 лет, женщин до 55 лет. На сегодня, согласно данным ряда стройкомпаний, размер заработной платы крановщика за полмесяца составляет порядка 285 тысяч тенге. Реализуется механизм оплаты за сверхурочную работу.

Проведена разъяснительная беседа с руководителями компании для недопущения случаев задержки заработной платы. На сегодняшний день, согласно информации Управления социального благосостояния, задолженности по заработной плате в крупных компаниях-работодателях нет. Вместе с тем большая часть имеющихся жалоб приходится на машинистов башенных кранов, трудоустроенных через субподрядные организации. В данном направлении также ведется соответствующая работа.

По итогам совещания участниками принято решение на основании заявления крановщиков провести проверку компаний застройщиков с привлечением соответствующих служб на предмет соблюдения трудового законодательства, полноты соблюдения прав работников. Аналогичные встречи по обсуждению текущей ситуации и недопущению нарушений будут проводиться еженедельно.

Ранее акиматом города проведен мониторинг по строительным организациям, осуществляющим строительство по государственным программам. Акиматом и представителями застройщиков также было проведено совещание с инициативной группой лиц в количестве 15-20 человек (крановщиков). Были выслушаны все предложения и требования.

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