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Акимат Алматы выделит 2716 воинам-афганцам по 100 тыс. тенге

13.02.2019, 14:18 9343
Алматы. 13 февраля. Kazakhstan Today - Акимат Алматы в связи с годовщиной вывода войск из Афганистана принял решение о выделении 2716 воинам-афганцам по 100 тысяч тенге, передает Kazakhstan Today. 
 
Общая сумма выплат составит 271 млн тенге. При этом до сегодняшнего дня велась работа по актуализации списков афганцев, проживающих в Алматы. Буквально на днях выявлено еще 43 семьи, сообщили в городском акимате. 
 
"На днях мы будем отмечать 30-летие вывода войск из Афганистана. К большой нашей скорби вчера скончался легендарный ветеран афганской войны, командир 177-го отряда специального назначения, полковник в отставке Борис Керимбаев, известный в народе как Кара-майор. Выражаем искренние соболезнования семье и близким. В связи с годовщиной вывода войск из Афганистана принято решение о выделении 2716 воинам-афганцам 271 млн. тенге. Следует добавить, что разовая социальная помощь ко Дню победы в размере 50 тысяч тенге ветеранам Афганистана тоже будет выплачена. То есть более 400 млн тенге мы на эти цели выделяем", - сказал аким Алматы Бауыржан Байбек. 
 
Он отметил, что в городе также повышена единовременная социальная помощь ветеранам Великой Отечественной войны со 150 до 250 тыс. тенге и приравненным к ним лицам с 30 до 50 тыс. тенге. Увеличена ежемесячная помощь ветеранам ВОВ на оплату коммунальных услуг до 16,5 тыс. тенге.
 

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