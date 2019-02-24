Акимат Алматы выделит 2716 воинам-афганцам по 100 тыс. тенге

Алматы. 13 февраля. Kazakhstan Today - Акимат Алматы в связи с годовщиной вывода войск из Афганистана принял решение о выделении 2716 воинам-афганцам по 100 тысяч тенге, передает Kazakhstan Today.

Общая сумма выплат составит 271 млн тенге. При этом до сегодняшнего дня велась работа по актуализации списков афганцев, проживающих в Алматы. Буквально на днях выявлено еще 43 семьи, сообщили в городском акимате.

"На днях мы будем отмечать 30-летие вывода войск из Афганистана. К большой нашей скорби вчера скончался легендарный ветеран афганской войны, командир 177-го отряда специального назначения, полковник в отставке Борис Керимбаев, известный в народе как Кара-майор. Выражаем искренние соболезнования семье и близким. В связи с годовщиной вывода войск из Афганистана принято решение о выделении 2716 воинам-афганцам 271 млн. тенге. Следует добавить, что разовая социальная помощь ко Дню победы в размере 50 тысяч тенге ветеранам Афганистана тоже будет выплачена. То есть более 400 млн тенге мы на эти цели выделяем", - сказал аким Алматы Бауыржан Байбек.

Он отметил, что в городе также повышена единовременная социальная помощь ветеранам Великой Отечественной войны со 150 до 250 тыс. тенге и приравненным к ним лицам с 30 до 50 тыс. тенге. Увеличена ежемесячная помощь ветеранам ВОВ на оплату коммунальных услуг до 16,5 тыс. тенге.

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