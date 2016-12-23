Акимат Астаны опроверг информацию о раздаче подарков пенсионерам

Астана. 23 декабря. Kazakhstan Today - Акимат Астаны опроверг информацию о бесплатной раздаче подарков пенсионерам к Новому году, сообщается на официальном сайте акимата.

"К сведению жителей и гостей города Астаны. В последнее время участились случаи распространения недостоверной информации через мессенджер WhatsАpp и на страницах социальных сетей о бесплатной раздаче подарков пенсионерам к Новому году. Акимат Астаны официально опровергает данную информацию, так как аппаратом столичного акимата никаких мероприятий по бесплатной раздаче подарков пенсионерам не предусмотрено. А также предупреждаем, что за заведомо ложное распространение информации предусмотрена уголовная ответственность. Призываем жителей и гостей столицы полагаться только на достоверную информацию из официальных источников", - говорится в сообщении, передает Kazakhstan Today.

В акимате напомнили, что в период с 1 по 31 декабря в Астане проходит общегородская благотворительная акция "Астана - мейірімді кала", цель которой - охватить вниманием и заботой такие льготные категории граждан, как ветераны ВОВ, люди с ограниченными возможностями всех групп, малообеспеченные и многодетные семьи, многодетные матери, дети-сироты, дети с онкологическими заболеваниями, с диагнозом ДЦП и болеющие туберкулезом. По инициативе акимата города создан многоканальный телефон горячей линии 8 (7172) 55- 66- 55, позвонив по которому, можно оказать посильную адресную помощь. Время приема звонков саll-центра: с 10.00 до 20.00 по будням и в субботу с 11.00 до 16.00.

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