Алматинцев предупреждают об ухудшении погодных условий и рекомендуют водителям заменить летние шины на зимние

Как сообщили в управлении жилищной политики города Алматы, в ночь с 5 на 6 по 7 октября в городе Алматы с перерывами ожидается выпадение осадков в виде дождя с переходом в снег, с понижением температуры воздуха до 0, +4 градусов, в период которых прогнозируются гололедные явления.

В Казахстане в ближайшие три дня ожидается потепление

НУР-СУЛТАН. 6 ОКТЯБРЯ - В период с 7 по 9 октября в Казахстане ожидается прекращение осадков и повышение температуры воздуха, передает KAZAKHSTAN TODAY. По информации синоптиков, в ближайшие три дня произойдет небольшое повышение дневных температур на западе и северо-западе до 10 - 18 градусов, на севере, востоке и в центре до 8 - 15 градусов, в южных регионах до 15 -20 градусов тепла. В течении периода, под влиянием северо-западного антициклона, на большей части страны ожидается погода без осадков", - сообщает РГП "Казгидромет". Однако, согласно прогнозу, погоду восточных и южных регионов обусловит уходящая ложбина циклона, а также выход теплого южного циклона, с чем пройдут осадки в виде дождя и снега, а 7 октября на востоке страны - сильные осадки. Также по республике ожидаются в ночные и утренние часы туман, на востоке и в центре - гололед, низовая метель, на западе - пыльная буря.

С Жанболата Мамая взыскали пеню за неисполнение решения суда

АЛМАТЫ. 6 ОКТЯБРЯ - Суд Алматы взыскал с Жанболата Мамая пеню за неисполнение решения суда, передает KAZAKHSTAN TODAY. Об этом на своей странице в Facebook рассказала юрист первого заместителя председателя правящей партии Nur Otan Бауыржана Байбека Айжан Ташенова. Дорогие друзья! Вчера и сегодня в районном суде №2 Ауэзовского района города Алматы состоялось рассмотрение двух материалов о взыскании с Жанболата Мамая и Инги Иманбаевой пени в доход государства за неисполнение решения суда по иску Бауржана Байбека о защите чести, достоинства и деловой репутации. Представление было внесено частным судебным исполнителем. Как вы знаете, в соответствии с решениями двух инстанций (первой и апелляционной), Мамай и Иманбаева должны были опровергнуть и удалить лживые материалы в отношении моего доверителя, а также выплатить судебные издержки в размере 876 402 тенге. Сумма издержек принудительно была взыскана с ответчиков и перечислена в Корпоративный фонд "Болашак" для помощи детям с аутизмом. Однако основное требование - опровергнуть и удалить лживые материалы - до настоящего времени Мамаем и Иманбаевой не исполнено. Как мы убедились вчера и сегодня, уважительных причин для этого у ответчиков нет. Все аргументы Мамай и Иманбаевой сводятся к безосновательным обвинениям судей в предвзятости и абсолютно бездоказательным оскорблениям всей судебной системы", - пишет Ташенова. По ее словам, Иманбаева и Мамай продолжают намеренно и невпопад жонглировать понятиями "демократия" и "свобода слова". Хотя, как известно любому образованному человеку, демократия - это прежде всего соблюдение законов и процедур. А свобода, как гласит главный принцип демократии, ограничивается там, где начинается свобода другого. Вопреки этим принципам, Мамай и Иманбаева цинично продолжают совершать действия, которые суд уже признал незаконными, а именно: оскорбления, распространение лживых утверждений, введение общественности в заблуждение. Так, с момента вынесения 15 июня решения судом первой инстанции Мамай выпустил в социальных сетях еще 9 клеветнических роликов о моем доверителе. Ни один факт в этих роликах и в других заявлениях Мамай, как было установлено судами, не соответствует действительности. Все это не более чем бредовые фантазии. Понимая это, юрист ответчика Ерлан Калиев взял на вооружение тактику Мамая, попытавшись превратить суд в балаган. Так, вчера и сегодня он, позиционируя себя профессиональным юристом, выдвигал нелепые, необоснованные доводы, пустые обвинения, вносил не относящиеся к сути дела ходатайства. Это в своем заключении подтвердил и прокурор, привлеченный судом по ходатайству самого Калиева. Как и следовало ожидать, суд вынес определение о взыскании с Ж. Мамая и И. Иманбаевой пени в доход государства в размере 140 016 тенге с каждого. Вся эта сумма в объеме 280 тысяч тенге поступит в бюджет города Алматы". По мнению юриста, решение суда, учитывая личность и вызывающее поведение Мамая и Иманбаевой, будет иметь большое значение для реализации на практике принципов верховенства права и неотвратимости наказания за нарушение закона. Она также напомнила, что, если Мамай и Иманбаева не опубликуют опровержение и не удалят клеветническое видео, то с 27 октября судебный исполнитель в соответствии с кодексом "Об административных правонарушениях" инициирует привлечение должников к административной (штраф или арест), а затем и в соответствии с Уголовным кодексом к уголовной ответственности (общественные работы в объеме 800 часов на каждого, ограничение либо лишение свободы до трех лет). Как я и говорила, в этом случае мы будем ходатайствовать о привлечении ответчиков к общественным работам. Итоги последних двух судебных заседаний с учетом эпатажных заявлений ответчиков, отвергающих казахстанское правосудие, повышают шансы на то, что мы увидим главное шоу Мамая и Иманбаевой – "совместное подметание улиц Алматы", - резюмировала Ташенова. Она также пообещала и дальше информировать своих подписчиков о ходе исполнения Мамаем и Иманбаевой законного решения суда по иску Байбека.

Напомним, в августе апелляция оставила в силе судебное решение по иску Байбека к Мамаю . Комментируя итоги суда, адвокат Байбека заявила, что "нельзя делать спуска таким людям" и о своем намерении добиваться исполнения судебного приговора в отношении Мамая и Иманбаевой

Новых начальников ДУИС назначили в Нур-Султане, Шымкенте, Алматинской и Жамбылской областях