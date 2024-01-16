Акимат препятствовал десяткам инвесторов в подключении к газу в индустриальной зоне Алматы

Жильцы уверены, что с самого начала при строительстве было много нарушений

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Шымкент. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Казыгурт Туркестанской области начал разваливаться построенный всего год назад двухэтажный дом, в котором квартиры выдали инвалидам и многодетным семьям.





Как сообщает телеканал КТК, по стенам дома пошли огромные трещины и прямо под ногами стал проваливаться пол.





Отмечается, что сильно пострадали несколько квартир. Их жильцов разместили в соседнем доме для госслужащих.





Трещины растут на глазах, и люди боятся, что он просто "сложится" и похоронит их под обломками. Жильцы уверены, что с самого начала при строительстве было много нарушений.









Нас поселили в уже аварийный дом! Они построили его на болоте! С самого начала было видно, что фундамент плохой, арматуры не хватало. Мой брат-строитель меня еще тогда предупреждал, что дом и пяти лет не простоит. А он всего год выдержал! По ночам спали под скрежет и треск стен", - заявила Ергуль Тойшиева.





В свою очередь чиновники уверяют, дело вовсе не в плохом качестве строительства.





Из-за того что не убирали вовремя стоки из септиков, пошла обратка. А поскольку здесь не предусмотрен подвал, вода копилась под домом. Я сам во время строительства здесь ходил, смотрел, все было хорошо утрамбовано. Никакой опасности для жителей нет", - добавил заместитель акима Казыгуртского района Нурсултан Медеуов.



