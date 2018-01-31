Акиматы являются лидерами по совершению коррупционных преступлений

Астана. 31 января. Kazakhstan Today - В Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции представили статистику совершенных в прошлом году коррупционных преступлений, передает Kazakhstan Today.

По данным пресс-службы ведомства, в 2017 году было установлено 108 фактов системной коррупции, к уголовной ответственности привлечено 320 человек. Всего зарегистрировано 1835 коррупционных правонарушений, что на 18% меньше чем в 2016 году. Основную их массу составляют преступления, связанные со взяточничеством - 40% (988), факты хищений - 33% (808) и злоупотреблений должностными полномочиями - 11% (261).

"Большинство выявленных коррупционных преступлений совершено служащими акиматов (718), сотрудниками органов внутренних дел (323) и работниками квазигосударственного сектора (239). Продолжают оставаться высокими коррупционные риски в сферах образования (201), сельского хозяйства (183), строительства (158) и здравоохранения (101)", - уточнили в пресс-службе.

Установлен общий ущерб от коррупционных правонарушений на сумму 15,8 млрд тенге, из которых возмещено 14 млрд тенге (88%). Выявлено около 400 коррупционных преступлений, совершенных в ходе реализации различных государственных программ, установлен ущерб на сумму 5,3 млрд тенге, из которых 87% (4,6 млрд тенге) возмещено.

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