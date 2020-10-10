Акимы всех регионов, городов и районов встретились с участниками праймериз Nur Otan - Байбек

Нур-Султан. 9 октября. Kazakhstan Today — На этой неделе все акимы регионов, городов и районов, председатели филиалов партии Nur Otan встретились с участниками праймериз для обсуждения итогов внутрипартийного отбора и вручения почётных грамот, передает Kazakhstan Today.

«На встрече с лигой сторонников Nur Otan, объединившей более 150 известных политологов, общественников и журналистов, поблагодарил активистов за неоценимую поддержку в наблюдении за процессом организации внутрипартийных выборов, обеспечении их прозрачности и справедливости. Подробно обсудили итоги первого этапа праймериз», — написал первый зампред партии Бауыржан Байбек.

По мнению лиги сторонников, праймериз Nur Otan стали знаковым общественно-политическим событием страны.

«Так, на протяжении месяца кандидаты, охватив почти полтора миллиона человек, конкурировали друг с другом в дебатах, презентовали идеи и проекты, открыто высказывали мнение по важным для страны и общества проблемам, совершенствовали профессиональные, личностные и политические навыки», — пояснил первый зампред.

Он проинформировал, что согласно проведенному нами анализу, из 10 073 зарегистрированных кандидатов участие в праймериз приняли 1410 действующих депутатов маслихатов всех уровней. Из них 213 – не преодолели первый этап внутрипартийного отбора.

«То есть праймериз прошли только треть действующих депутатов маслихатов», — уточнил он.

Кроме того, свыше 500 участников, получивших наиболее высокие результаты, — это волонтеры, многодетные матери, простые педагоги, врачи, работники предприятий и др.

При этом праймериз позволил привлечь порядка 42 тысяч новых членов партии. Более 1000 из них приняли участие во внутрипартийных выборах. Каждый 4-ый по итогам голосования набрал наибольший рейтинг.

Таким образом, уже сейчас можно констатировать, что по итогам первого этапа праймериз партийные списки Nur Otan на маслихаты всех уровней обновятся более чем на 60%.

В целом, было выражено мнение о том, что праймериз заложили системную основу для формирования новой политической культуры в нашей стране, механизма обновления и притока новых лидеров в правящую партию.

«В свою очередь, отметил, что во многом благодаря активной поддержке лиги сторонников мы смогли своевременно пресекать различные нарушения и манипуляции, а также обеспечить открытость и прозрачность процесса. Также более 30 членов лиги сторонников вступили в партию для личного участия в праймериз. По итогам голосования 6 человек вошли в ТОП-10 в своих городах и районах, пройдя тем самым в следующий этап», — сказал Байбек.

Он отметил, что на прошедшей встрече было озвучено немало интересных, креативных предложений, в том числе по дальнейшему совершенствованию партийной работы, возможной институционализации самой лиги сторонников.





«Договорились о продолжении совместной работы по решению актуальных вопросов населения. Как подчеркнули в лиге сторонников, на праймериз «проигравших нет, победили все и, в первую очередь, страна!», — добавил Бауыржан Байбек.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства