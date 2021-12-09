Акмолинская областная библиотека отмечает свое 75-летие

Фото: УВП Акмолинской области

КОКШЕТАУ. 8 ДЕКАБРЯ - В год 30-летия Независимости страны исполняется 75 лет со дня образования Акмолинской областной универсальной научной библиотеки имени Магжана Жумабаева, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В честь 75-летия Акмолинской областной библиотеки в регионе прошел областной форум под названием "Тәуелсіз елдің заманауи кітапханасы", сообщает управление внутренней политики Акмолинской области.

Приветствуя участников и гостей мероприятия, руководитель управления культуры, архивов и документации Айгуль Сабитова отметила большой вклад учреждения в модернизацию библиотек области.

Областная библиотека, история которой началась в 1919 году, стала для читателей храмом знаний. На протяжении многих лет она оказывает не только библиотечные, библиографические и информационные услуги, но и воспитывает подрастающее поколение. Библиотека участвует в формировании региональной политики в области информатизации библиотек и в разработке региональных программ. Сотрудники учреждения передают свой опыт коллегам из других библиотек, осуществляют консультационную и практическую помощь", - сказала глава областного ведомства.

Библиотека имени Магжана Жумабаева является крупнейшим информационно-культурным центром области с фондом, насчитывающим более 360 тысяч документов. Ежегодно ее читателями становятся более 31 тысячи реальных и виртуальных пользователей, фиксируется свыше 320 тысяч посещений, в том числе и веб-сайта библиотеки, выдается более 300 тысяч экземпляров различных печатных изданий, электронных ресурсов и аудиовизуальных документов.

В ходе форума ветераны библиотечного дела, специалисты областной и районных библиотек были награждены нагрудными знаками "Кітапхана ардагері", "Кітапхана үздігі", благодарственными письмами акима Акмолинской области, управления культуры, архивов и документации, а также ценными подарками.

На мероприятии были поощрены победители конкурса "Лучшая читающая семья - 2021".

Областная универсальная научная библиотека неоднократно становилась победителем республиканского конкурса учреждений и работников культуры и искусства "Рухани казына". В 2020 году она была признана победителем в номинации "Лучший сайт государственных библиотек", в 2021 году стала обладателем номинации "Лучший инклюзивный проект - 2021" и персональной номинации "Мәдениет жанашыры", - рассказали в областном ведомстве.