Акмолинская полиция просит помощи в опознании тела мужчины, обнаруженного на окраине аула Акмол

Кокшетау. 18 апреля. Kazakhstan Today - Акмолинская полиция просит помощи в установлении личности мужчины, тело которого было обнаружено 8 апреля на окраине аула Акмол, передает Kazakhstan Today.

Мужчина европейской внешности, рост 168-170 сантиметров, возраст примерно от 40 до 60 лет, худощавого телосложения, волосы светло-русые с проседью и усы, брови густые, также в области подборочной части имеется щетина, особых примет не имеет. При жизни болел раком правого лёгкого 4-й стадии с метастазами в печень, мочекаменной болезнью и паховой грыжей", - сообщили в пресс-службе областного ДВД.

В полиции уточнили, что мужчина был одет в зимние вещи: дубленка коричневого цвета, джинсовые брюки тёмно-серого цвета, подштанники (гамаши) чёрного цвета, футболка чёрного цвета, свитер с капюшоном бежевого цвета, две пары носков (чёрного и тёмно-синего цвета), вязаная шапочка чёрного цвета, пара утеплённых, резиновых галош 43-го размера.

Полицейские просят граждан, располагающих какой-либо информацией о личности мужчины, обратиться в дежурную часть Целиноградского районного отдела полиции (аул Акмол улица Линейная, 1-А) либо по телефонам дежурной части 8-716-51-25-00-2.

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