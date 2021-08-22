Акмолинские мастера и художники посвятили свои работы юбилею Независимости

НУР-СУЛТАН. 21 АВГУСТА - В Акмолинской области прошла выставка творческих работ, посвящённых юбилею Независимости, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В конкурсе приняли участие 14 местных мастеров. На выставке были представлены изделия из различных тканей, пряжи, кожи, бисера, с национальным колоритом, картины и другие работы. Выполненные композиции несут самый главный посыл - любовь к родному краю и творчеству", - рассказали в отделе внутренней политики района.

В регионе на протяжении нескольких месяцев проходят районные этапы областного конкурса мастеров и ремесленников декоративно-прикладного искусства "Менін Отаным - менін Казакстаным", посвященного 30-летию независимости страны. На днях выставка творческих работ мастеров состоялась в Сандыктауском районе. Мероприятие прошло с соблюдением всех санитарных норм.

Участников конкурса оценивало жюри, в составе которого представители общественных структур Акмолинской ассамблеи народа Казахстана, этнокультурных объединений, сотрудники КГУ "Когамдык келісім". При оценке работ учитывались технические критерии, эстетика, дизайн и творческий подход.

Каждая выставка поражает нас красотой и разнообразием видов изделий. Народные мастера и ремесленники продемонстрировали в своих композициях богатую культуру нашего народа и посвятили работы 30-летию независимости нашей страны", - отметили члены жюри.

По итогам конкурса Гран-при завоевала Анна Галочкина из села Балкашино, представившая различные работы в технике папье-маше.

В ходе мероприятия руководитель КГУ "Когамдык келісім" Ермек Нугманов вручил благодарственные письма активным жителям района за вклад в укрепление единства и согласия в регионе.

Лучшие работы мастеров будут отобраны на областной заключительный этап, который пройдет осенью в Кокшетау.

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