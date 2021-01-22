Алматы. 21 января. Kazakhstan Today - Активисты требуют ужесточить правила для каршеринга в Алматы, передает Kazakhstan Today.

Ночная погоня за каршерингом поразила алматинцев. Пользователи арендованного авто пытались скрыться от полиции по тротуарам. А затем просто бросили транспорт и пустились в бега. Стражи порядка проводят расследование и отмечают: аварий с такими водителями в городе становится всё больше. Пользователей таких авто назвали главными зачинщиками ДТП. Общественники требуют ужесточить правила аренды авто, так как тенденция приобрела угрожающие масштабы, сообщает телеканал " Астана ".

По информации телеканала, дальнейшая судьба любителей гонок с патрульными неизвестна. В полиции Алматы сообщили, что проводят проверку данного случая.

Тем временем ДТП с участием каршеринга в Алматы уже давно не редкость. Опытные водители стараются держаться от них подальше - "энитаймовцы" то и дело создают аварийные ситуации на дорогах и ставят под угрозу жизни других участников движения.

Руководитель общественного движения "Общая дорога" Арсен Шакуов тоже не раз сталкивался с горе-водителями каршеринга. Например, накануне активист заметил, как БМВ с узнаваемыми логотипами двигалось со скоростью свыше ста километров в час по оживлённому проспекту. Иномарку удалось догнать только с помощью патрульных.

По мне, так это дешевый понт. Люди, не имеющие собственную машину, хотят взять авто, по Аль-Фараби прокатиться, "понтануться". Это приводит к ДТП, приводит к жертвам. Я не то чтобы против этого сервиса, но нужно как-то ужесточать, они не жертвуют ничем, они сами не заработали на это имущество", - говорит Арсен Шакуов.

По разным данным, с момента начала работы каршеринга в Алматы вышли из строя по вине водителей сотни арендованных машин. Клиенты платят огромные штрафы как в казну, так и компании, но аварий меньше не становится. Сейчас на дорогах мегаполиса курсируют больше 400 авто каршеринга. В самой компании по прокату авто уверяют, что принимают все необходимые меры, чтобы минимизировать количество ДТП.

Компанией осуществляется мониторинг пользователей с целью выявления и пресечения нарушений. По всем фактам без исключения проводится внутренняя проверка с дальнейшей передачи дел по подсудности или в уполномоченные органы", - сказал генеральный директор компании по прокату авто Алмаз Архапов.

По мнению экспертов, изменить ситуацию можно, усилив контроль за водителями. Либо увеличить штрафы за нарушение правил, это повысит чувство ответственности и, как результат, улучшит аварийную ситуацию на дорогах. Пока же статистика ДТП в Алматы остается одной из самых плачевных в стране, говорится в сюжете.

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