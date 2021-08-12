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Акция "Автобус добрых дел" стартовала в Акмолинской области

11.08.2021 5590
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 11 АВГУСТА - В рамках празднования 30-летия Независимости страны и реализации проекта "Марафон добрых дел" сегодня в регионе запущена акция "Автобус добрых дел" с участием сотрудников и студентов колледжей, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в управлении образования, основными целями проекта является поддержка жителей сельской местности, популяризация идей социального проектирования, ценностей и практики волонтерства, вовлечение студенческой молодежи в решение проблем социума.
 

В рамках реализации волонтерских инициатив в каждом государственном колледже в летний период будет курсировать "Автобус добрых дел" с работниками и студентами 3-4 курсов, которые на безвозмездной основе окажут населению услуги в области парикмахерского сервиса, мелкого ремонта швейных изделий, услуг столярного, сварочного характера, услуг в области цифровых технологий. Волонтерами из числа студентов будет организован досуг со школьниками населенных пунктов, проведены спортивные, культурно-массовые мероприятие, кружковые занятия. Планируемый охват населения составит 5 тысяч человек", - отметили в ведомстве.

 
Каждый "Автобус добрых дел" будет иметь свой, согласованный с территориальными акиматами, маршрут следования. Население данных сельских округов будет заранее информировано о спектре услуг, предоставляемых студентами-волонтерами.
 
Дополнительно к данному автобусу будут подключены два мобильных учебных центра для предоставления услуг краткосрочных курсов обучения населения по 6 квалификациям, сообщает областное управление внутренней политики.
 
Первый выезд "Автобуса добрых дел" прошел с участием студентов и педагогов аграрно-индустриального колледжа города Атбасара в Тельманский сельский округ Атбасарского района.
 
В ходе поездки волонтеры предоставили жителям села Тельмана парикмахерские услуги, услуги по ремонту компьютерной техники и установке различных программ, оказали помощь по уборке домов и дворовой территории одиноко проживающих людей, подарили пакеты с канцелярскими принадлежностями детям из малообеспеченных семей в селах Акимовка и Поповка.
 

Настроение у всех позитивное. Ведь так приятно осознавать, что, помогая людям, ты делаешь их счастливее. С хорошим настроением и с чувством выполненного долга мы возвращаемся домой. А завтра снова в путь, нас ждёт Ярославский сельский округ", - поделилась мастер производственного обучения Орынбасар Баимбетова. 

 
К слову, в области ведут подготовку 26 государственных организаций технического и профессионального образования по 94 специальностям. Всего обучением охвачено 14 тысяч студентов.
 

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