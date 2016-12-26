Алматы. 26 декабря. Kazakhstan Today - В Алматы модернизируют транспортную систему, сообщили в пресс-службе акима города.

"В Алматы планируется пробивка трех магистральных улиц и строительство трех транспортных развязок, работы начнутся с начала 2017 года", - сообщили в пресс-службе по итогам заседания XII сессии маслихата, передает Kazakhstan Today.

В пресс-службе уточнили, что планируется пробивка следующих улиц: проспект Абая от улицы Ауэзова в микрорайоне Калкаман до границы города; улица Хмельницкого от проспекта Суюнбая до микрорайона Жас Канат; улица Фурманова до улицы Жансугурова с эстакадой через железнодорожные пути.

Помимо этого, по информации акимата, в городе продолжается строительство двух станций метро - "Достык" и "Сарыарка", а также расширение трассы Алматы - Бишкек в районе рынка "Алтын Орда".

В ходе заседания аким Алматы Бауыржан Байбек отметил, что в целом на модернизацию транспортной системы и дорог предусмотрено 42,2 млрд тенге, на средний и текущий ремонт дорог предусмотрено 7 млрд тенге. Вышеуказанные меры позволят довести в 2017 году долю автомобильных дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, до 65%.

По информации управления сообщению пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматы, развязка, строящаяся на пересечении улиц Северное кольцо и Бокейханова, снизит заторы в нижней части города в районе барахолки, а дорожные конструкции на проспекте Рыскулова улице Емцова и на пересечении проспекта Рыскулова и Кульджинского тракта позволят завершить малое транспортное кольцо.

Кроме того, развязка на Сейфуллина - Жансугурова позволит увеличить пропускную способность автомобилей в Северном направлении, а расширение трассы в районе рынка "Алтын-Орда" позволит повысить мобильность в западном направлении. Стоит отметить, что для расширения автодороги Алматы Бишкек (Ташкентский тракт) планируется строительство десятиполосной дороги - по пять полос в каждом направлении, уточнили в акимате.

По данным руководителя управления экономики и бюджетного планирования Максата Кикимова, заложенные средства будут направлены на текущий и средний ремонт дорог, содержание светофоров, пешеходных переходов, нанесение линий дорожной разметки, установка новых дорожных знаков, субсидирование пассажирских перевозок в общественном транспорте и др.

"Всего с 2001 года в Алматы построено 28 развязок, из них 20 - на транспортном кольце", - заключили в пресс-службе.

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