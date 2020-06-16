"Алматинские тепловые сети" вернут жителям Алматы 11,6 млн тенге

Алматы. 15 июня. Kazakhstan Today - Алматинцам вернут 11,6 млн тенге за тепло, передает Kazakhstan Today.

По итогам рассмотрения представленных теплоснабжающими организациями документов департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы определил сумму, подлежащую возврату потребителям за отопительный период 2019-2020 годов.

Возврат будет произведен потребителям, не имеющим приборы учета тепла с учетом фактической температуры наружного воздуха. Таким образом, сумма возврата по ТОО "Алматинские тепловые сети" составила 11,6 млн тенге с НДС", - сообщила пресс-служба Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК.

В ведомстве также проинформировали, что в действиях ГКП на ПХВ "Алматы Су" обнаружены факты нарушения законодательства Республики Казахстан о естественных монополиях по услугам водоснабжения и водоотведения.

По итогам возбуждены административные производства и вынесены предписания об устранении нарушения законодательства Республики Казахстан о естественных монополиях", - говорится в сообщении.





Уточняется, что "Алматы Су" не предоставляло услуги водоснабжения и водоотведения по утвержденному тарифу ТОО "Best Service company" c февраля по апрель 2020 года.

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