Алматинцам рекомендуют не парковать авто в местах проведения испытания теплосетей

НУР-СУЛТАН. 10 ИЮНЯ - Циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят дожди с грозами, градом и усилением ветра, на юге с пыльными бурями, практически на всей территории Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Только на западе, юге, востоке страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков", - сообщает РГП "Казгидромет".

Днем на северо-западе, севере Костанайской области ожидаются град, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере, северо-востоке, западе Северо-Казахстанской области ожидаются град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Ночью на западе, днем на востоке Акмолинской области ожидаются град, днем на севере, западе, востоке усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Ночью на юго-востоке, днем на севере, юго-востоке Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду с пыльной бурей.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидаются град, шквал, на северо-востоке, в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Утром и днем в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается шквал, на севере, западе - пыльная буря, утром и днем на севере, западе, в горных, предгорных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем на севере, востоке Карагандинской области, севере, юге Павлодарской области, на западе Восточно-Казахстанской области, в центре Кызылординской области, юге, северо-востоке Западно-Казахстанской области, на востоке, в горных районах Алматинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем в Алматинской области, на юге Карагандинской области, северо-западе, юге Восточно-Казахстанской области ожидается сильная жара.

В центре Кызылординской области, на западе, востоке Карагандинской области, на западе Алматинской области, на юге Костанайской области, на западе Павлодарской области, на юге, востоке Актюбинской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматы ожидается переменная облачность, без осадков, +32 - +34, скорость ветра 2-7 метров в секунду.

В Нур-Султане - переменная облачность, +28 - +30 градусов, скорость ветра 9-14, порывы 15-20 метров в секунду.