Алматинцев предупредили об угрозе схода лавин

Алматы. 12 февраля. Kazakhstan Today - В горных районах Алматы сохраняется угроза схода лавин, передает Kazakhstan Today.

В связи с большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова на склонах гор в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы 13 февраля сохраняется опасность схода снежных лавин.

Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах", - говорится в сообщении РГП "Казгидромет".

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