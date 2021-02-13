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Алматинцев предупредили об угрозе схода лавин

12.02.2021 9046
Алматы. 12 февраля. Kazakhstan Today - В горных районах Алматы сохраняется угроза схода лавин, передает Kazakhstan Today.
 
В связи с большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова на склонах гор в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы 13 февраля сохраняется опасность схода снежных лавин. 
 

Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах", - говорится в сообщении РГП "Казгидромет".

 

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