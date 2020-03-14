Алматинцев призвали не создавать ажиотаж в магазинах

"С человеком, который прилетел 9 марта из Франкфурта, в самолете было 68 человек. Мы выяснили, что четверо вылетели в другие страны, 40 уже нашли, из них 11 человек госпитализированы. Остальные на стадии розыска. Это 24 человека. Завтра к утру найдём всех, чтобы госпитализировать их".