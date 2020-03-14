Система Orphus

Алматинцев призвали не создавать ажиотаж в магазинах

13.03.2020, 16:05 7777
Алматинцев призвали не создавать ажиотаж в магазинах
Алматы. 13 марта. Kazakhstan Today - Руководитель управления предпринимательства и инвестиций Еркебулан Оразалин призвал жителей Алматы не создавать ажиотаж в магазинах, передает Kazakhstan Today.
 

На сегодняшний день своими действиями провоцируете маневренность для роста цен. Это просто обычные рыночные условия: повышенный спрос дает возможность поставщикам и всем иным дополнительно на этом зарабатывать", - разъяснил Еркебулан Оразалин. 

 
Отмечается, что со стороны городского управления проводятся превентивные меры по недопущению повышения роста цен на продовольственные товары. Ситуация находится под контролем. 
 

Со всеми уже проговорили и максимально этот процесс держим, но рынок есть рынок… Большая часть продукции в магазинах отечественная, что является основанием уверенно говорить, что с прилавков эти товары никуда не денутся", - отметил Оразалин, призывая горожан не создавать искусственный дефицит товаров. 

 
Как сообщили в пресс-службе акима Алматы, предприятиями города ежегодно производится 241 тыс. тонн продукции. Это социальный хлеб, молочная продукция, масло растительное и др. 100% хлеба обеспечивается за счет собственных производителей города.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая