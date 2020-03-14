Алматинцев призвали не создавать ажиотаж в магазинах

На сегодняшний день своими действиями провоцируете маневренность для роста цен. Это просто обычные рыночные условия: повышенный спрос дает возможность поставщикам и всем иным дополнительно на этом зарабатывать", - разъяснил Еркебулан Оразалин.
Отмечается, что со стороны городского управления проводятся превентивные меры по недопущению повышения роста цен на продовольственные товары. Ситуация находится под контролем.
Со всеми уже проговорили и максимально этот процесс держим, но рынок есть рынок… Большая часть продукции в магазинах отечественная, что является основанием уверенно говорить, что с прилавков эти товары никуда не денутся", - отметил Оразалин, призывая горожан не создавать искусственный дефицит товаров.
Как сообщили в пресс-службе акима Алматы, предприятиями города ежегодно производится 241 тыс. тонн продукции. Это социальный хлеб, молочная продукция, масло растительное и др. 100% хлеба обеспечивается за счет собственных производителей города.
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