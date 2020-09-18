Алматинцев призвали продолжать носить маски и соблюдать соцдистанцию

Алматы. 17 сентября. Kazakhstan Today - В ходе онлайн-интервью на площадке региональной службы коммуникаций города Алматы президент Академии профилактической медицины Казахстана Алмаз Шарман рассказал о второй волне пандемии коронавируса в мире и призвал алматинцев соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, передает Kazakhstan Today.

Как рассказал профессор, пандемия в разное время по-разному проявлялась в различных странах.

Есть страны, которые успешно справились с нынешним этапом эпидемии. Такие страны, как Новая Зеландия, Монголия, Южная Корея, Сингапур. Но в некоторых странах, таких как Италия, Испания, Соединенные Штаты Америки, произошли серьёзные вспышки, которые вызвали высокую смертность и заболеваемость", - сообщил Алмаз Шарман.

Об этом, по его словам, свидетельствует ситуация в Южном полушарии, в таких странах, как Аргентина, Чили, а также в Южной Африке, Австралии, которые пережили зимний период - сейчас у них наступает весна.

Спикер добавил, что сейчас человечество сталкивается с новым феноменом - "постковидное состояние". У тех пациентов, которые переболели COVID-19, через некоторое время появляются другие осложнения. Это общее недомогание, синдром хронической усталости, неврологические, сердечные и другие симптомы.

Медики всего мира столкнулись с широким кругом проблем, которые представляют собой очень важные вызовы. Поэтому в осенне-зимний сезон и в период второй возможной волны коронавируса люди должны к этому серьезно относиться. Новые вспышки возникают в различных странах Европы и Азии. Это связано с осенним периодом, периодом похолодания. Многое сейчас зависит от нашего поведения: в какой степени мы дистанцируемся друг от друга, а также в какой степени мы продолжаем надевать маски и соблюдать общие правила гигиены. Поэтому сила второй волны эпидемии, если она произойдет в Казахстане, во многом будет зависеть от нас самих", - добавил Шарман.

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