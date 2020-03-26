Алматинцев просят не выходить из дома после дезинфекции подъездов, детских площадок и дворов

Алматы. 25 марта. Kazakhstan Today - В связи с объявлением карантина в городе Алматы проводится дезинфекционная обработка подъездов, детских площадок, дворов, передает Kazakhstan Today.

Управлением жилищной политики Алматы организована ежедневная мойка дорог - 2 раза в день. Для этого привлечено 90 поливомоечных машин, 54 тротуароуборочных машины и 962 дорожных рабочих. Еще 112 человек занимаются дезинфекцией урн, скамеек и остановок.

Сегодня, 25 марта, с 09.00 началась дезинфекция подъездов, где задействовано 32 бригады. Планируется обработать 8633 подъезда (2868 домов) и 1441 двор.

Перед работой через громкоговоритель делается объявление, после в подъездах вывешивается график следующих обработок.

25 марта также планируется дезинфекция набережной рек Есентай, Улкен Алматы и Теренкур.

Кроме того, к обработке города привлечены силы Алматинского гарнизона, которые в первую очередь занялись дезинфекцией семи крупных рынков города, общей площадью порядка 60 гектаров. Задействованы 317 бойцов, привлечено 11 единиц спецтехники и 151 комплект для специальной обработки. Израсходовано 49 тонн водного раствора специального средства.

Вместе с тем гарнизоном будет проведена санитарная обработка 13 медицинских организаций, где находятся лица на карантинном наблюдении. Будут задействованы 320 военнослужащих.

Уважаемые жители! В связи с объявлением карантина в городе Алматы проводится дезинфекционная обработка подъездов, детских площадок, дворов. В целях безопасности после дезинфекционной обработки мест общего пользования просим в течение пяти часов не выходить из квартиры. График следующих обработок будет размещен в подъездах", - сообщили в акимате.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства