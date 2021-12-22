Алматинцев возмутил "апгрейд" знаменитой гостиницы "Казахстан"

Видео и фото выложили в Facebook, в группе "Защитим Алма-Ату" возмущенные горожане.
Гостиница "Казахстан", со стороны парка. Ломают дрелью обшивку, оригинал, которая, как оказалось, крепкая, так как демонтируется медленно. Можно было обновить сверху бесцветным лаком, но не ломать!", - пишет пользователь Рая Абуова.
Алматинцы оставляют под постом гневные комментарии. Они уверены, что вместо старой советской обшивки сделают современную, "которая отвалится уже завтра", а огромные деньги, выделенные на ремонт, уже "освоены".
Почему такое невозможно в Европе? Там здания стоят 14, 15 веков, бережно подсвечены теплым светом, а у нас, как дикари, с перфораторами, кувалдами, молотками, орки какие то, уничтожают все".
Вы ничего не понимаете, деньги выделены, их надо освоить, часть в карман. А как сделают, никого не интересует".
Сделанное на века заменят материалом, который надо будет менять каждый год, это ведь очень выгодно", - пишут пользователи.
В администрации гостиницы горожан постарались успокоить, заявив, что это не реконструкция.
Ничего не изменится. Это только ремонт аварийного места. Снаружи обшивка каменная начала падать, сзади железный каркас разрушается. Если мы не уберем, то снова упадет", - заявили в администрации.
Гостиница "Казахстан" была построена в 1975-1977 годах. Здание признано памятником архитектуры и внесено в реестр республиканского значения в 1979 году. Отель имеет 26 этажей и 102 метра высоты. С 1977 по 2008 год он являлся самым высоким зданием Алма-Аты. Как сообщается на сайте отеля, гостиница является "самым сейсмостойким высотным зданием Южной столицы".
10 ноября 2010 года был утвержден новый Государственный список памятников истории и культуры местного значения города Алматы. Постановлением за гостиницей "Казахстан" был сохранен статус памятника местного значения.
Ранее о варварском уничтожении Алматы в авторской колонке высказался Данияр Ашимбаев.