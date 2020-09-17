Алматинцы могут получить бесплатную психологическую помощь и консультацию по организации образовательного процесса

Алматы. 16 сентября. Kazakhstan Today - В ходе онлайн-интервью на площадке региональной службы коммуникаций города Алматы педагог-психолог, национальный тренер ЮНИСЕФ и Республиканского научно-практического центра психического здоровья Министерства здравоохранения РК Жулдыз Махатаева рассказала, что каждый желающий может получить бесплатную психологическую консультацию, передает Kazakhstan Today.

Говоря об особенностях организации дистанционного процесса обучения, Жулдыз Махатаева также уделила внимание эмоциональному состоянию как ребенка, так и родителя.

По ее словам, во время учебного процесса, если родитель испытывает стресс, то ему рекомендуется проговаривать свои эмоции, тем самым снижать негатив и не вовлекать в данный вопрос ребенка. Психолог подчеркнула, что ни в коем случае нельзя выплескивать агрессию на детей.

Каждый желающий может бесплатно получить онлайн-консультацию квалифицированного психолога на сайте covid-19.mentalcenter.kz, проинформировали в городском акимате.

Вместе с тем психолог призвала родителей рассматривать дистанционное обучение как возможность получения новых навыков, которые в будущем помогут детям.

Родители должны понимать, что навыки дистанционного обучения полезны для будущего ребенка. Как прогнозируют ученые, проводившие исследования, дети современного поколения будут мобильными, компьютеризированными и смогут осваивать несколько профессий, потому что сейчас с помощью Интернета можно научиться всему. Дистанционное образование полезно и интересно", - заключила специалист.

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