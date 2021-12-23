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Алматинцы в онлайн-режиме могут узнать о местах и причинах отключения электроэнергии

22.12.2021, 12:29 104586
Алматинцы в онлайн-режиме могут узнать о местах и причинах отключения электроэнергии
АЛМАТЫ. 22 ДЕКАБРЯ - У жителей Алматы появилась возможность в онлайн режиме узнать о местах и причинах отключения электроэнергии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Энергетики предоставили алматинцам онлайн-карту, на которой отмечены места аварийного отключения электроэнергии.
 

Доступные для населения данные о введении временных ограничений по услуге энергоснабжения включают в себя территорию, куда аварийно прекращена подача электричества, время его отключения и восстановления, а также номера телефонов контакт-центра, где дежурные операторы предоставят более подробную информацию о том или ином случае отключения электроэнергии", - говорится в сообщении пресс-службы АО "Алатау Жарык компаниясы".

 

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В 9-балльной сейсмозоне Алматы точечная застройка идет без согласования с МЧС, "стройкомпании экономят" на безопасности

23.12.2021, 18:26 6356
В 9-балльной сейсмозоне Алматы точечная застройка идет без согласования с МЧС, "стройкомпании экономят" на безопасности
НУР-СУЛТАН. 23 ДЕКАБРЯ - Глава Министерства по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин сегодня в ходе брифинга заявил, что точечная застройка в Алматы идет без согласования с МЧС, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Строительные компании, пытаясь сэкономить, в том числе и на коммунальных сетях, пытаются уплотнять застройку, но, или к счастью или к сожалению, Министерство по чрезвычайным ситуациям на данное время не участвует ни в отводе земельных участков под строительство, ни в рассмотрении проектно-сметной документации, ни в приемке в эксплуатацию жилых и производственных объектов", - сообщил Ильин.

 
По его мнению, это накладывает свой отпечаток на ситуацию в целом.

Я знаю, что по поручению главы государства - и аким отчитывался в том числе и здесь, на пресс-конференции, что сейчас запрещена в центре Алматы точечная застройка, уплотнение, но тем не менее действительно такие факты встречаются. Мы направляем рекомендации местным исполнительным органам, которые отвечают за выделение земельных участков, на нарушения, в том числе и в вопросах пожарной и промышленной безопасности", - заключил он.


Как сообщалось ранее, в случае разрушительного землетрясения в Алматы может быть разрушено до 60% зданий.
 
Стоит отметить, что жители Алматы в последнее время стали регулярно жаловаться на уплотняющую застройку в городе, которая вызывает проблемы с коммуникациями, сложности с парковкой, ведет не только к осложнению экологических проблем, но и к перегрузке сетей водо- и электроснабжения.
 

Казахстанские власти намерены запретить фото и видеодоказательства преступлений против животного мира

23.12.2021, 17:36 7371
Казахстанские власти намерены запретить фото и видеодоказательства преступлений против животного мира
НУР-СУЛТАН. 23 ДЕКАБРЯ - Публиковать в СМИ фото и видеодоказательства жестокого обращения с животными планируют запретить в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Информацию сегодня подтвердили министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев и сенатор Мухтар Джумагазиев, отвечая на вопросы журналистов.
 

Только благодаря публикации таких вопиющих фактов мы смогли принять этот закон. Только благодаря тому, что мы публиковали видео жестокого обращения, народ поднялся и начала вставать на защиту животных. Как вы теперь запрещаете публикацию таких видео? Теперь мы должны замалчивать эти факты?" - спросили журналисты сенатора.

 

Никто не говорит о замалчивании. В обществе могут негативные явления возникнуть. Могут дети посмотреть, несовершеннолетние. Поэтому я считаю, что это правильная норма", - ответил Джумагазиев.

 
Джумагазиев также подтвердил информацию о том, что авторов и распространителей подобных видео в соцсетях и мессенджерах тоже ждет наказание. 
 
Напомним, запрет на подобные публикации прописан в проекте закона "Об ответственном обращении с животными", который сегодня приняли в сенате и направили на подпись президенту Казахстана.
 
В законе это звучит как запрет "пропаганды и (или) призывов к жестокому обращению с животными, в том числе путем производства, демонстрации, распространения и иного использования печатных, аудиовизуальных и иных сообщений и материалов с целью извлечения прибыли или без таковой".
 
По мнению журналистов, подобный запрет может помешать освещению фактов издевательства над животными и усугубить и без того бедственную ситуацию с насилием в отношении животных. 

Сегодня же активисты обратились к Касым-Жомарту Токаеву с просьбой наложить вето на проект закона
 

Казахстан возобновит полеты в Сочи

23.12.2021, 17:29 9391
нУР-СУЛТАН. 23 ДЕКАБРЯ - Российская авиакомпания "Северный ветер" с 15 января планирует возобновить полеты из Казахстана в Сочи, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Частота рейсов из Нур-Султана и Алматы составит 1 раз в неделю.
 

Рейс Нур-Султан - Сочи будет летать 1 раз в неделю, по субботам, с 15 января. Рейс по маршруту Алматы - Сочи будет выполняться также 1 раз в неделю по средам, с 18 января 2022 года на воздушных судах типа Б737/А321", - сообщили в пресс-службе авиакомпании. 

 
Дальнейшее увеличение рейсов будет зависеть от эпидемиологической ситуации и соответствующих решений Межведомственной комиссии РК и Оперативного штаба РФ.
 
Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным на сайте авиакомпании расписанием.
 

Мажилисмены спрятались от журналистов в буфете

23.12.2021, 16:38 10906
Мажилисмены спрятались от журналистов в буфете
Фото: newtimes.kz
НУР-СУЛТАН. 23 ДЕКАБРЯ - Несколько депутатов мажилиса, вышедших во время перерыва в буфет, убежали от журналистов через "черный" ход, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает Baigenews со ссылкой на радио Азаттык, после пленарного заседания Мажилиса, несколько депутатов вошли в буфет, после чего дверь в него заперли. 
 

Сообщается, что буфет перед этим всегда был открыт. Кроме того, на улице депутатов ждали журналисты, которые хотели задать им вопросы. Однако через час депутаты выбежали с черного хода буфета. Причем некоторые из них закрыли лицо листами бумаги".


 
Ранее сообщалось, что мажилисменам вернули законопроект по залоговой политике банков второго уровня. 
 

Силами МЧС с начала года спасены 11 тысяч человек

23.12.2021, 16:33 12436
Силами МЧС с начала года спасены 11 тысяч человек
Фото: optimism.kz
НУР-СУЛТАН. 23 ДЕКАБРЯ - Силами Министерства по чрезвычайным ситуациям с начала года спасено свыше 11 тысяч человек, сообщил глава ведомства Юрий Ильин, информируя об итогах деятельности органов гражданской защиты за 2021 год, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным пресс-службы ведомства, с начала года в стране зарегистрировано свыше 12 тысяч чрезвычайных ситуаций, что на 8% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года.
 

Силами МЧС спасено свыше 11 тысяч человек, эвакуировано порядка 12 тысяч, оказана первая медицинская помощь более 4 тысяч гражданам, совершено свыше 76 тысяч выездов", - сказал Ильин.

 
По его данным, авиацией по линии предупреждения и ликвидации ЧС совершено свыше одной тысячи вылетов, по санитарной линии - 660, транспортировано 632 пациента. Трассовыми медико-спасательными пунктами оказана медицинская помощь более 2-х тысячам пострадавшим, госпитализировано свыше одной тысячи человек, в порядке самообращения оказана медпомощь - 748.
 
Также введено в эксплуатацию одна спасательная станция в городе Актау и три пожарных депо в Алматы, Туркестанской, Актюбинской областях. Кроме того, при поддержке акиматов приобретено 190 единиц техники и свыше полутора тысячи оборудования. 
 
Как отметил глава министерства, по предупреждению паводковых угроз совместно с акиматами и заинтересованными госорганами проводится реализация Дорожной карты. Это позволило снизить риски подтопления с 370 населенных пунктов из 998. В текущем году построено и отремонтировано 49 километров дамб, проведены работы по берегоукреплению 75 километров, а также спрямлению (47 километров) и дноуглублению (46 километров) русел рек.
 
За селеопасный период проведено порядка 1 800 наземных и аэровизуальных обследований опасных участков. В бассейнах рек Хоргос, Малой и Большой Алматинки Аксай и Каргалы функционируют 31 станция системы автоматического мониторинга.
 

В целях снижения сейсмического риска и прогноза землетрясений в сейсмоопасных регионах действуют 63 стационарных станций. В рамках развития цифровых технологий в Алматы установлены 9 автоматизированных сейсмостанций раннего оповещения землетрясения (с магнитудой 4 балла и более), с последующим отображением в мобильном приложении. В перспективе установить еще 28 станций", - отметил глава Министерства по ЧС.

 
Для своевременного реагирования тушение пожаров, в том числе природных, совместно с акиматами создано порядка 440 пожарных постов, где отсутствуют специализированные службы, свыше 4 тысяч добровольных формирований с численностью около 43 тысяч человек, имеется более 8 тысяч техники. Дополнительно с акиматами подписан меморандум по созданию свыше двухсот пожарных постов.
 
По информации пресс-службы министерства, всего по республике расположено свыше шестисот лавиноопасных участков. В опасную зону подпадают более 5 тысяч человек, свыше двухсот объектов и порядка двести километров дорог. Ежегодно оценка, мониторинг и наблюдение за опасными участками обеспечивается 62 круглогодичными постами, порядка 30 диспетчерскими пунктами и 24 снегомерными маршрутами.
 
За отчетный период по линии пожарной безопасности проведено свыше 29 тысяч проверок, по промышленной - 1 886, гражданской обороне - 722. Выявлено свыше 123 тысяч нарушений пожарной безопасности, более 31 тысячи промышленной безопасности, в области гражданской обороне порядка 9 тысяч, сообщили в ведомстве. 
 
К административной ответственности по линии пожарной безопасности привлечено свыше 19 тысяч физических и юридических лиц, по промышленной безопасности - 1 341, в области гражданской обороны - 136.
 
С начало зимы уже объявлено 173 штормовых предупреждения, 35 раза закрывались автодороги республиканского и областного значения, 6 раз принимались ограничительные меры передвижения автотранспорта. 
 
Несмотря на принятые меры, с начала зимы спасателями уже спасено 27 человек, из 3 детей, эвакуировано 74 человека, из 12 детей. С начала этого отопительного периода установлено свыше 18 тысяч датчиков. За последние три года установлено 139 тысяч датчиков, сообщили в ведомстве.
 

Активисты просят президента наложить вето на проект закона об ответственном обращении с животными

23.12.2021, 13:17 17626
Активисты просят президента наложить вето на проект закона об ответственном обращении с животными
НУР-СУЛТАН. 23 ДЕКАБРЯ - Зоозащитники написали президенту Касым-Жомарту Токаеву обращение с просьбой наложить вето на законопроект о защите животных. По их словам, с его принятием будет легализована действующая в Казахстане незаконная практика убийства безнадзорных и бродячих животных, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам активистов, на этапе, когда законопроект о защите животных обсуждался в мажилисе, "привлечение юристов-зоозащитников в работу оказалось формальным".
 

Мы не имели достаточной возможности высказывать мнение по законопроекту, а на письменные обращения в рабочую группу мажилиса не получали ответной реакции", - говорится в обращении.

 
Активисты заверили, что ряд норм, которые ранее были согласованы с Минэкологии, "были кардинально изменены в худшую сторону".
 
Кроме того, они утверждают, что версия законопроекта перед вторым чтением в мажилисе не была представлена зоозащитникам, из-за чего они не имели возможности ознакомиться с документов и внести свои замечания. 
 

В итоге тот вариант законопроекта, который был представлен в сенат, при всех его несомненных плюсах, содержит несколько критических норм, которые сводят на нет основную идею законопроекта - защиту животных", - утверждают зоозащитники.

 
По их мнению, законопроект в существующем виде "не только не поможет улучшить ситуацию, но, напротив, существенно ухудшит ее для животных".
 
В своем обращении зоозащитники просят президента наложить вето на данный законопроект.
 
Далее они приводят основные позиции проекта закона "Об ответственном обращении с животными", с которыми общественные зоозащитные организации РК категорически не согласны.
 
1. Прежде всего огромное опасение вызывает норма статьи 15 о том, что умерщвление животного допускается в случае, когда животное представляет угрозу нарушения общественного порядка. 
 

Понятие "общественного порядка" на практике может трактоваться самым широким образом. Сегодня это часто выливается в то, что, к примеру, лежащую в общественном месте собаку (возможно, домашнюю), не проявляющую никакой агрессии к людям, не отлавливают гуманно с целью поиска хозяев или дальнейшего определения судьбы, а расстреливают на месте, часто в присутствии детей", - пояснили экоактивисты.

 
2. Правительство исключило указание на то, что "животные способны испытывать не только физическую боль, но и иные страдания", что в настоящее время общепризнано наукой, прописано в аналогичных законах зарубежных стран.
 
3. Мажилисмены изменили без обсуждений определения "безнадзорных" и "бродячих животных", и теперь бродячие могут в нарушение Гражданского кодекса РК (статья 246) определяться субъективно - по усмотрению сотрудника службы отлова акимата.
 

Мы, будучи защитниками животных, работаем по случаям нарушения закона службами отловов по всему Казахстану, и как никто другой знаем, что по предложенным в законопроекте формулировкам, допускающим субъективное суждение, можно убить практически любую собаку, включая владельческую", - утверждают они.

 
4. Мажилисмены "жестокое обращение" определили только как умышленное деяние. Таким образом, от ответственности будут освобождены виновные с другими, помимо умысла, формами вины - при преступной небрежности, халатности и преступной самонадеянности, тогда как наказывать надо любых виновных за жестокое обращение и убийство животных.
 
5. Одним из самых ожидаемых решений в рамках принятия закона было бы законодательное решение вопроса определения категорий земель, предоставляемых приютам и реабилитационным центрам для животных, с определением на подзаконном уровне условий, а также легальной и прозрачной процедуры предоставления таких земель. Общественные приюты не просят помощи от государства, но им нужна гарантия, что они не будут лишены земельных участков, как это часто происходит на практике.
 

Изначально нормы по земельным участкам для приютов были инициированы и поддержаны депутатами, но затем без обсуждений с нами отозваны. Таким образом, даже с принятием закона вопрос с землями остается открытым, а это значит, по сути нерешаемым на практике", - заключили зоозащитники.



Брижит Бардо обратилась к Токаеву с просьбой исключить из законопроекта о защите животных статью, легализующую их убийство.
 

Алматинские полицейские прокомментировали объявление о продаже бездомных собак на мясо

23.12.2021, 13:09 16931
Алматинские полицейские прокомментировали объявление о продаже бездомных собак на мясо
Фото: agroqogam.kz
АЛМАТЫ. 23 ДЕКАБРЯ - Алматинские полицейские прокомментировали объявление о продаже бродячих собак и медведя из Талгарского заповедника на мясо, которое появилось в сети, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает Kazpravda.kz, в полиции заявили, что по информации, появившийся в социальных сетях, были проведены проверочные мероприятия, в результате которых установлена владелица сотового телефона, указанного в объявлении.
 

Женщина пояснила, что к этому объявлению никакого отношения не имеет, и эта информация является фейковой. Между тем она изъявила желание подать заявление в полицию о принятии мер в отношении лиц, незаконно использовавших ее номер телефона в указанном объявлении", - сообщает пресс-служба департамента полиции Алматы.

 
Как сообщили в ведомстве, соответствующее заявление женщина уже подала в управлении полиции Жетысуского района. Отмечается, что будет дана правовая оценка и приняты дальнейшие меры. 
 
 

Заразная болезнь косит скот в Карагандинской области

23.12.2021, 10:53 30736
Заразная болезнь косит скот в Карагандинской области
КАРАГАНДА. 23 ДЕКАБРЯ - Заразная болезнь косит скот в Карагандинской области. Уже месяц в крестьянских хозяйствах Шетского района у коров находят инфекцию, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Заражено как минимум 800 голов, говорят жители поселка Акжал. У животных лихорадка, поражение дыхательных путей и глаз. Все потому, что два года подряд не проводилась вакцинация, предполагают сельчане, сообщает телеканал "Астана". 
 

Два года вакцину коровам не делали. Когда скот заболел, мы вызвали врачей, только тогда сделали вакцину. Остальные лекарства сами покупали. Почему ветеринары не делают прививки, непонятно. Правительство должно выделять на это средства. Просим вовремя делать прививки, чтобы коровы не болели. В поселке много людей, которые живут за счет скота. Это наш единственный источник пропитания", - говорит местная жительница Сауле. 


 
Заболевание поддается лечению, но оно очень долгое и дорогостоящее, говорят сельчане. Они терпят убытки, временно не используя молоко. Уже погибло шесть коров. Инфекция охватила сразу шесть поселков, подтвердили в региональной инспекции ветеринарного контроля. По данным ветврачей, буренки больны инфекционным ринотрахеитом и вирусной диареей. 
 
Эти инфекции давно не появлялась в Шетском регионе, а потому для проведения вакцинации не было показателей. После вспышки привили 1300 голов. Идет подворовая дезинфекция. Не исключено, что если вовремя не принять меры, заболевание доберется и до других районов региона. 
 

Это болезнь не передается человеку, болеет в основном крупнорогатый скот. Остальной скот, более мелкий, не болеет. Если говорить о том, откуда пришла эта инфекция, то сам поселок Акжал стоит около дороги. Возможно, это произошло из-за транспортировки по дороге другого скота или в поселок привезли незарегистрированных коров, которые не прошли карантин", - сказал и. о. руководителя областной инспекци комитета ветеринарного контроля МСХ РК Данияр Мергазин.

 

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