Алматы лидирует по нарушениям ПДД водителями мопедов  

Фото: пресс-служба акимата Алматы

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Алматы. 8 июня. KAZAKHSTAN TODAY - 9 июня в Алматы на территории КГУ "Государственный региональный природный парк "Медеу" пройдет ежегодная горная гонка Alatau Run-2024, которая объединяет велогонку и массовые забеги (а также пешие подъемы) по двум дистанциям: Медеу - Горельник, Медеу - Шымбулак, в 3 основных дисциплинах: бег, велосипеды и скандинавская ходьба, сообщает пресс-служба акимата Алматы.





9 июня с 07.30 до 10.30 будет частично перекрыто движение по улице Керей-Жанибек хандар от парковки на прилегающей части ВСК "Медеу" до ГК "Шымбулак".





Расписание перекрытия дорог: 9 июня с 7.30 до 10.30