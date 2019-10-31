Алматы. 28 октября. Kazakhstan Today - Алматы первым из регионов страны создал общественную интернет-приемную, сообщил аким Алматы Бакытжан Сагинтаев на встрече с молодежью в КазНУ имени аль-Фараби, передает Kazakhstan Today.

"В масштабах нашего мегаполиса нам предстоит наилучшим образом реализовать принцип "Слышащего государства". В полной мере будем использовать ресурс новейших информационно – коммуникационных технологий. Алматы первым из регионов страны создал общественную интернет-приемную", - сказал аким мегаполиса.

Он сообщил, что за 2 года в "Open Almaty" поступило почти 200 тыс. обращений, из них на месте решено 70%.

Их анализируют, выявляют тенденции и организуют работу, чтобы решать конкретные проблемы алматинцев. В сентябре этого года мы начали реализацию проекта "Бюджет участия". С 2020 года планируется направлять в каждый район до 500 млн тенге, целевое назначение которых будут определять сами жители. Эта практика будет продолжена", - проинформировал Сагинтаев.

По данным городского акимата только за 9 месяцев поступило более ста тысяч обращений в Open Almaty. Наиболее часто алматинцы обращаются в общественную приемную Алматы по вопросам благоустройства, общественного транспорта и дорог, инженерных сетей и ЖКХ.

Общественная приемная акимата Алматы - Open Almaty - работает с сентября 2017 года. Проект является частью реализации концепции Smart Almaty и включает в себя фронт-офис, городской информационный портал и контакт-центр.

В Open Almaty по принципу "одного окна" каждый горожанин может получить консультацию от представителей районных акиматов, управлений социального благосостояния, жилищной политики, "зеленой экономики", городского планирования и урбанистики, градостроительного контроля, земельных отношений, городской мобильности, ДЧС, ДП, Центра внесудебного примирения, НПП "Атамекен", Жилстройсбербанка, коммунальных предприятий. Все обращения регистрируются в единой информационной системе. Качество и своевременность предоставления ответов исполнителями из районных акиматов, управлений, коммунальных служб контролируют инспекторы Open Almaty.

Еженедельно статистика по обращениям направляется руководству города. За 9 месяцев 2019 года в Open Almaty зарегистрировано 106,2 тыс. обращений горожан. Из них 62,9 тыс. или 59% обращений поступило через контакт-центр, 19,6 тыс. или 18% - через социальные сети, 17,3 тыс. обращений или 16% - в ходе личного визита во фронт-офис Open Almaty и 6,4 тыс. или 6% через портал.

В период июль-сентябрь 2019 года в Open Almaty зарегистрировано 42,9 тыс. обращений – почти на 60% больше, чем за аналогичный период 2018 года (26,2 тыс.). В III квартале 2019 года в числе наиболее актуальных обращений горожан: вопросы благоустройства города - 6,3 тыс. (в том числе содержание городских объектов, дворов, вывоз ТБО, санитарная обрезка деревьев и очистка арыков), жалобы на транспорт и дороги - 3,6 тыс. (движение автобусов, строительство дорог, пешеходных переходов, установка светофоров), инженерные сети и вопросы ЖКХ - 1,8 тыс. (водоснабжение и водоотведение, тепловые сети, газоснабжение, электроэнергия), жилье и КСК (лифты, деятельность КСК) - 1,2 тыс. и образование (среднее образование, детские сады, колледжи) - 699 обращений.

Фронт-офис Open Almaty находится на пересечении проспекта Абая и улицы Жарокова (Абая, 90). Помимо личного визита прием обращений в Open Almaty доступен посредством социальных сетей (Facebook, Instagram, Twitter), веб-портала http://open-almaty.kz и контакт-центра 1308 (бесплатно с мобильного), 338 33 88.

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