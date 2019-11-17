Алматы. 16 ноября. Kazakhstan Today - Алматы является флагманом по внедрению инновационных технологий, сообщил заместитель премьер-министра РК Бердибек Сапарбаев на заседании Координационного совета в области социальной защиты инвалидов, передает Kazakhstan Today.

Участники заседания осмотрели выставку технических средств реабилитации лиц с инвалидностью, развернутую в здании акимата Алматы.

Открывая работу заседания, Бердибек Сапарбаев отметил, что это мероприятие не случайно было решено провести в Алматы - крупнейшем городе Казахстана.

"Здесь сосредоточены наиболее активные неправительственные организации и самый передовой опыт. Алматы является флагманом по внедрению инновационных технологий и эффективному сотрудничеству государства и частного сектора в социальной сфере. Акиматом города оказывается всесторонняя поддержка, в том числе посредством размещения госсоцзаказов в НПО и частных организациях", - сказал заместитель премьер-министра РК.

Бердибек Сапарбаев также напомнил, что в мае текущего года правительством РК был утвержден Национальный план по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью до 2025 года. О ходе его реализации и создания возможностей для экономической активности лиц с инвалидностью участников заседания проинформировал министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов.

Он сообщил, что в этом году на пособия инвалидам выделено 315 млрд тенге, что на 10% больше, чем в 2018 году, на обеспечение средствами и услугами реабилитации - 85,5 млрд тенге, или на 6% больше, чем в прошлом году. В следующем году на выплату пособий, предоставление средств и услуг реабилитации в госбюджете предусмотрено 448 млрд тенге.

В рамках Госпрограммы "Енбек" с 2017 года господдержка оказана более 47 тыс. лицам с инвалидностью, из которых трудоустроено более 40 тыс., из них 26 тыс. - на постоянные рабочие места. Порядка 900 лиц с инвалидностью получили микрокредиты, из них 268 человек открыли собственное дело. Кроме того, 287 человек получили безвозмездные гранты на реализацию новых бизнес-идей. Дополнительно предусмотрено квотирование рабочих мест для инвалидов в размере 2-4%. В рамках данной квоты за последние 3 года трудоустроено 9 тыс. человек. С прошлого года осуществляется субсидирование затрат работодателей на оснащение специального рабочего места для инвалидов. В прошлом году создано 282 специальных рабочих места на 50,3 млн тенге для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата и слуха. В текущем году создано 24 места для лиц с нарушением зрения на 72 млн тенге", - добавил министр.

По словам Нурымбетова, на ближайшие годы основным приоритетом определено создание возможностей для экономической активности лиц с инвалидностью.

Сегодня в Казахстане только четвертая часть от общего числа лиц с инвалидностью трудоспособного возраста вовлечена в трудовую деятельность. В странах ОЭСР этот показатель достигает 40%. На ближайшие два года мы ставим себе цель увеличить долю занятых лиц с инвалидностью до 30%. Для этого необходимо дополнительно трудоустроить более 20 тыс. человек. В этих целях за последний месяц мы провели тщательный анализ, изучили мировой опыт, провели ряд встреч с лицами с инвалидностью, НПО и работодателями. Совместно мы определили основные проблемы, препятствующие вовлечению инвалидов в экономическую деятельность, и вытекающие из них задачи", - сообщил глава МТСЗН РК.

Первой задачей является качественная подготовка лиц с инвалидностью к рынку труда. В рамках данного направления планируется создать базу данных по компетенциям лиц с инвалидностью. Будет разработан Атлас профессий, по которым могут работать инвалиды. Также планируется проводить обучение лиц с инвалидностью IT-навыкам в рамках программы "Цифровой Казахстан", чтобы они могли программировать, продвигать свой бизнес, заниматься электронной коммерцией и т.д.

Во всех регионах будут работать реабилитационные центры, занимающиеся профессиональной адаптацией и реабилитацией лиц с инвалидностью старше 18 лет. В 2020 году планируем начать строительство трех реабилитационных центров, в 2021 - еще трех. Также будут приняты меры по развитию частных реабилитационных центров за счет размещения госсоцзаказа. Это позволит увеличить конкурентоспособность и повысить качество предоставляемых соцуслуг", - проинформировал Биржан Нурымбетов.

Вторая задача предусматривает трудоустройство и содействие лицам с инвалидностью в предпринимательстве. Основным механизмом станет Госпрограмма "Енбек", в рамках которой ежегодно планируется трудоустраивать не менее 15 тыс. инвалидов. В 2020 году планируется выделить лицам с инвалидностью 500 микрокредитов и 380 грантов, в 2021 году - 550 микрокредитов и 420 грантов.

Будет пересмотрен механизм субсидирования создания рабочих мест. Данная мера не пользуется популярностью среди работодателей из-за сложности стандартов. Мы их упростим, в результате чего планируем с 2021 года субсидировать создание не менее 200 специальных рабочих мест. Также предлагается назначать лиц с инвалидностью на штатные позиции в госорганах и квазигосударственном секторе, в том числе на руководящие должности. Такой опыт активно используется во всем мире. Отбор кадров будет производиться из числа профессионалов, имеющих опыт работы и соответствующих квалификационным требованиям", - сказал глава МТСЗН РК.

Третья задача - создание условий для эффективной занятости лиц с инвалидностью. В этом направлении будет проводиться детальная разъяснительная работа для информирования инвалидов о принимаемых мерах по их соцадаптации и реабилитации. Лицам с инвалидностью будут оказываться консультации через колл-центр 111, контактные номера центров занятости населения, а также мессенджеры, удобные в использовании для лиц с нарушением слуха и речи.

Совместно с местными исполнительными органами будет проводиться работа по развитию безбарьерной среды и доступной транспортной инфраструктуры.

Для предоставления инвалидам права самостоятельного выбора товаров и услуг со следующего года внедряем портал соцуслуг по принципу таких успешных сервисов, как Amazon и Alibaba. Это позволит сократить сроки предоставления 338 тыс. услуг и средств реабилитации и обеспечит прозрачность освоения около 101 млрд тенге", - сообщил Биржан Нурымбетов.

Четвертая задача - профилактика и предупреждение инвалидности. В рамках данного направления в Казахстане планируется внедрение концепции нулевого травматизма "Vision Zero", разработанной Международной ассоциацией социального обеспечения.

Кроме того, на заседании рассказали об обеспечении доступа лиц с инвалидностью к социально значимым объектам и инфраструктуре, о принимаемых мерах по профилактике и предупреждению инвалидности, о доступе лиц с инвалидностью к образованию, а также о модернизации общественного сознания.

Бердибек Сапарбаев поручил центральным государственным и местным исполнительным органам обеспечить своевременное и качественное исполнение Национального плана и принять меры по созданию возможностей для экономической активности лиц с инвалидностью.

В мероприятии также приняли участие аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев, вице-министры здравоохранения, образования и науки, национальной экономики, информации и общественного развития, культуры и спорта, а также представителей общественных объединений инвалидов.

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