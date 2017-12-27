Алсеитов назначен гендиректором Павлодарского нефтехимического завода

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Алсеитов назначен гендиректором Павлодарского нефтехимического завода27.12.2017
Общество  14:54

Павлодар. 27 декабря. Kazakhstan Today - На Павлодарском нефтехимическом заводе назначен новый генеральный директор, передает Kazakhstan Today.

По решению правления акционерного общества "Национальная компания "КазМунайГаз" исполняющий обязанности генерального директора товарищества с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод" Оспанбек Алсеитов с 22 декабря 2017 года назначен генеральным директором (председателем правления) ТОО "ПНХЗ", сообщили в пресс-службе завода.

Алсеитов работает на ПНХЗ 25 лет.
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