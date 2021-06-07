Альтернативный вариант нового терминала аэропорта предложил общественный совет Алматы

АЛМАТЫ. 5 ИЮНЯ - В Общественном совете Алматы подготовили альтернативный вариант нового терминала аэропорта, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В общественном совете Алматы прошло заседание, посвященное обсуждению строительства нового терминала аэропорта Алматы, сообщает портал Inalmaty.kz

Новый владелец аэропорта, компания TAV Airports, представила свой вариант строительства нового международного терминала. Он предполагает возведение прямоугольного стеклянного сооружения на месте старого VIP-терминала - здания 1936 года, являющегося памятником истории. Само историческое здание обещают демонтировать и собрать на другом месте.

Председатель комиссии Общественного совета политолог Марат Шибутов отметил, что предложенный вариант не соответствует стремлению сделать из Алматы популярный для туризма город.

Это обычная квадратная коробка без особых изысков. Без связи с существующим стилем аэропорта, без связи с Казахстаном. Плюс нужен будет снос и перенос на новое место исторического здания аэропорта и косметические изменения площади аэровокзала. Инвесторами был выбран самый экономичный вариант, рассчитанный только на увлечение пропускной способности терминала и на максимизацию прибыли инвесторов, но мы понимаем, что сейчас Алматы - это город, который нуждается в туристах, и первое, что они видят, когда прилетают, - это аэропорт, и он должен быть красивым", - отметил Шибутов.

По мнению членов совета, такой подход приводит к исчезновению казахстанского архитектурного стиля, так как не проводился открытый архитектурный конкурс. Члены совета решили разработать свой альтернативный проект переустройства аэропорта. Предлагается совместить историческое старое здание аэропорта с современным терминалом, выполненным в виде горных пиков и бескрайних степей.

Эскизный проект был разработан одним из членов совета и опытным архитектором Айдыном Акбаевым. Он предлагает не переносить старый исторический терминал аэропорта на новое место, а сделать его частью нового терминала. По словам архитектора, новый терминал должен стать визитной карточкой города, а не безликим зданием.

Наш город находится предгорьях гор Алатау и, в то же время, находится в бескрайней Великой степи. В этом уникальность его расположения. Это послужило основой архитектурной концепции, сформировав главные линии архитектурного образа, который отражает бескрайние степи, плавно переходящие в величественные горы Алатау. Также контурная линия нового терминала подчеркивает и продолжает элегантную форму кровли сегодняшнего аэровокзала. Мы формируем единый архитектурный ансамбль. Форма придает уникальность объекту и узнаваемость во всем мире", - сказал архитектор.

Автор считает, что новое стеклянное здание терминала станет фоном для исторического аэропорта. Через него пассажиры будут попадать в терминал. Исторический шпиль становится осью композиционного центра. Здание будет главным элементом нового аэровокзального комплекса, объединит внешнее и внутреннее пространства. В здании 1936 года предлагают разместить новый функции: визит-центр для туристов, тематический музей, сувенирные лавки.

На площади перед главным входом скамейки и фонари предлагается оформить в ретро-стиле, чтобы они соответствовали историческому зданию

По проекту на прозрачной крыше трёхуровневого атриума будут добавленные стекла цветов среднеазиатской шелковой ткани, чтобы подчеркнуть древнюю историю города. При этом сам фасад нового терминала, напоминающий горные пики, переходящие в ровные степи, своими вертикальными элементами напоминает о советском модернистском терминале Алматинского аэропорта, который был построен в 70-е годы и сгорел в начала нулевых.

На привокзальной площади предлагается разбить зелёный парк, чтобы подчеркнуть тему города-сада. С площади перед вокзалом предлагают полностью убрать стоянку, разместив машины в подземном паркинге, где также можно будет построить торговый центр.

В интерьере терминала по проекту продолжается тема города-сада. Там размещается активное озеленение, а центральные несущие элементы кровли должны быть выполнены в форме стилизованных деревьев.

Вместе с организацией парка, согласно концепции Vision Zero, пешеходам отводится приоритет. На уровне земли оставляется возможность проезда только для общественного транспорта. Поток личных автомобилей направляется в подземный уровень, где у людей будет возможность припарковаться.

Автор подчеркнул, что проект пока ещё рабочий и точная стоимость его реализации неизвестна. Однако, по мнению архитектора, он будет не дороже предложенного турецкой компанией варианта, так как не придется разбирать и переносить старое здание.

Марат Шибутов отметил, что после презентации общественности проект будет передан акиму Алматы. При хорошем варианте его элементы могут войти в итоговый вариант реконструкции аэропорта или даже сам проект будет реализован в том виде, как его предложил казахстанский архитектор.

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