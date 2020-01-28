Алтынбеков назначен внештатным советником акима Карагандинской области по реализации "Рухани жангыру"

27 января. Kazakhstan Today - У акима Карагандинской области появился новый внештатный советник по вопросам реализации программы "Рухани жангыру", которая является одним из важнейших приоритетов государственной политики, передает Kazakhstan Today.

Для активизации работы в этом направлении внештатным советником акима Карагандинской области по реализации программы "Рухани жангыру" стал Бекзат Алтынбеков, сообщили в пресс-службе областного акимата.

Алтынбеков Бекзат Комарович родился 8 апреля 1973 года в Актогайском районе Карагандинской области. В 1997 году окончил Жезказганский университет имени О. А. Байконурова по специальности "учитель истории". В 2007 году получил диплом КарГУ имени Е.А. Букетова по специальности "юрист". Кандидат исторических наук, телевизионный журналист, культуролог, этнограф.

Бекзат Алтынбеков является членом Ассамблеи народа Казахстана, заместителем председателя Ассамблеи народа Казахстана Карагандинской области,председателем Совета общественного согласия Ассамблеи народа Казахстана Карагандинской области, депутатом Карагандинского областного маслихата, директором Центра дистанционного обучения и профориентации Казахского университета путей сообщения (Жезказган), Почетным работником образования РК, лауреатом Национальной премии "Алтын журек", меценатом образования РК.

За пропаганду единства народа, за вклад в укрепление мира и стабильности в 2015 году был награжден золотой медалью Ассамблеи народа Казахстана "Бірлік", медалью "Шапагат", благодарственными письмами президента РК и акима Карагандинской области.

В 2019 году для поддержки представителей науки и искусства Бекзат Алтынбеков учредил премию "Тулга", призовой фонд которой составил 8 млн тенге.

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