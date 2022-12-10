AMANAT продолжит работу по улучшению жизни людей с особыми потребностями

В столице наградили лауреатов общественной премии "Жан Шуақ"

Астана. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В столице прошла торжественная церемония награждения лауреатов общественной премии "Жан Шуақ", организованной Казахстанской конфедерацией инвалидов при поддержке партии AMANAT.





В своем приветственном слове председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов подчеркнул, что проведение премии "Жан Шуақ" стало доброй традицией, открывшей новые возможности для тысяч людей с особыми потребностями.





За 15 лет "Жан Шуақ" стала премией для людей с безграничными возможностями. Для тех, кто не сломались, прошли непростой путь и сегодня сами помогают тем, кто нуждается в помощи. В стране постепенно создаются все условия для полноценной самореализации людей с инвалидностью. Поддержка людей с особыми потребностями находится в центре внимания Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. По инициативе президента запущены специальные проекты по социальному предпринимательству, создается институт омбудсмена для защиты прав лиц с особыми потребностями, принят закон по вопросам улучшения качества жизни лиц с инвалидностью", - сказал Ерлан Кошанов.





Он подчеркнул, что партия AMANAT и далее продолжит работу по улучшению жизни людей с особыми потребностями, поскольку это один из ее важнейших приоритетов.





По словам президента Казахстанской конфедерации инвалидов, члена фракции AMANAT в мажилисе Жанат Омарбековой, одна из главных целей премии - помочь открыть новые возможности для личностного развития людей с особыми потребностями, поддержать их стремление идти вперед и приносить пользу обществу.





С момента учреждения премии ее лауреатами стали свыше 70 сильных духом людей нашей страны, а также из США, Литвы, Польши, Эстонии и других. С каждым годом кандидатов в номинациях становится больше, в этом году на соискание премии "Жан Шуақ" со всех регионов страны поступило свыше 100 заявок", - отметил она.





Так, обладателем премии "За силу духа и стремление к победе" стал Ерлан Абдиев из города Кентау, организовавший обучающие тренинги по этике общения и оказания ситуационной помощи людям с инвалидностью.





В номинации "За вклад в развитие предпринимательской деятельности" награды удостоен Асхат Есентуров из Караганды, открывший предприятие, где трудятся люди из социально уязвимых слоев населения и с особыми потребностями.





Икрамжан Рафиков из Шымкента получил премию в номинации "За выдающиеся достижения в области искусства". Он является известным художником-ювелиром, обладателем международного знака качества ЮНЕСКО.





За выдающиеся достижения в области культуры" статуэтку получила победительница республиканских и международных музыкальных конкурсов Диляра Асаинова из Павлодара.





Обладателем премии "За выдающиеся достижения в области спорта" стала Бактыгуль Алимбекова из города Алматы. Она переплыла пролив Босфор менее чем за полтора часа. Также занимается паратанцами, является инструктором по скандинавской ходьбе.





В номинации "За вклад в развитие науки, образовательной деятельности, за стремление к знаниям у людей с особыми потребностями" статуэтку получил Тансауле Сериков из города Астаны. Автор многочисленных научных работ, разработчик концепции высшего и послевузовского образования для лиц с особыми потребностями.





За вклад в позитивное изменение общественного сознания по отношению к людям с особыми потребностями" лауреатом премии стал руководитель объединения инвалидов "Болашак" Целиноградского района Акмолинской области Амангельды Капанов.





Каждый номинант также удостоен 1 млн тенге.