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AMANAT продолжит работу по улучшению жизни людей с особыми потребностями

09.12.2022, 09:18 39356
Фото: Amanat
В столице наградили лауреатов общественной премии "Жан Шуақ"
Астана. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В столице прошла торжественная церемония награждения лауреатов общественной премии "Жан Шуақ", организованной Казахстанской конфедерацией инвалидов при поддержке партии AMANAT.

В своем приветственном слове председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов подчеркнул, что проведение премии "Жан Шуақ" стало доброй традицией, открывшей новые возможности для тысяч людей с особыми потребностями.

За 15 лет "Жан Шуақ" стала премией для людей с безграничными возможностями. Для тех, кто не сломались, прошли непростой путь и сегодня сами помогают тем, кто нуждается в помощи. В стране постепенно создаются все условия для полноценной самореализации людей с инвалидностью. Поддержка людей с особыми потребностями находится в центре внимания Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. По инициативе президента запущены специальные проекты по социальному предпринимательству, создается институт омбудсмена для защиты прав лиц с особыми потребностями, принят закон по вопросам улучшения качества жизни лиц с инвалидностью", - сказал Ерлан Кошанов.


Он подчеркнул, что партия AMANAT и далее продолжит работу по улучшению жизни людей с особыми потребностями, поскольку это один из ее важнейших приоритетов.

По словам президента Казахстанской конфедерации инвалидов, члена фракции AMANAT в мажилисе Жанат Омарбековой, одна из главных целей премии - помочь открыть новые возможности для личностного развития людей с особыми потребностями, поддержать их стремление идти вперед и приносить пользу обществу.

С момента учреждения премии ее лауреатами стали свыше 70 сильных духом людей нашей страны, а также из США, Литвы, Польши, Эстонии и других. С каждым годом кандидатов в номинациях становится больше, в этом году на соискание премии "Жан Шуақ" со всех регионов страны поступило свыше 100 заявок", - отметил она.


Так, обладателем премии "За силу духа и стремление к победе" стал Ерлан Абдиев из города Кентау, организовавший обучающие тренинги по этике общения и оказания ситуационной помощи людям с инвалидностью.

В номинации "За вклад в развитие предпринимательской деятельности" награды удостоен Асхат Есентуров из Караганды, открывший предприятие, где трудятся люди из социально уязвимых слоев населения и с особыми потребностями.

Икрамжан Рафиков из Шымкента получил премию в номинации "За выдающиеся достижения в области искусства". Он является известным художником-ювелиром, обладателем международного знака качества ЮНЕСКО.

За выдающиеся достижения в области культуры" статуэтку получила победительница республиканских и международных музыкальных конкурсов Диляра Асаинова из Павлодара.


Обладателем премии "За выдающиеся достижения в области спорта" стала Бактыгуль Алимбекова из города Алматы. Она переплыла пролив Босфор менее чем за полтора часа. Также занимается паратанцами, является инструктором по скандинавской ходьбе.

В номинации "За вклад в развитие науки, образовательной деятельности, за стремление к знаниям у людей с особыми потребностями" статуэтку получил Тансауле Сериков из города Астаны. Автор многочисленных научных работ, разработчик концепции высшего и послевузовского образования для лиц с особыми потребностями.

За вклад в позитивное изменение общественного сознания по отношению к людям с особыми потребностями" лауреатом премии стал руководитель объединения инвалидов "Болашак" Целиноградского района Акмолинской области Амангельды Капанов.


Каждый номинант также удостоен 1 млн тенге.
 

новости по теме

Питьевую воду в Актау будут давать по графику

10.12.2022, 09:55 4976
Питьевую воду в Актау будут давать по графику
Вода будет подаваться утром с 7.00 до 9.00 и вечером с 19.00 до 21.00
Актау. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Власти Актау и руководство актауского энергокомбината МАЭК сообщили о мерах по подаче питьевой воды в Актау.

Питьевая вода от ЦУВС-3 подается со сниженным давлением для ограничения расхода. Акиматом города принимается решение для поднятия давления и подачи питьевой воды по графику утром в 7.00-9.00, вечером в 19.00-21.00. В остальные часы во избежание срыва насосов и выхода из строя технологического оборудования давление подачи воды будет снижено", - сообщили в пресс-службе энергокомбината.


Что касается горячей воды, то на данный момент идет накопление резервуаров. Когда жителям города дадут горячую воду, пока неизвестно, информирует портал "Лада".

По информации городского акимата, накопленный объем резервуара по состоянию на 9 ноября составляет 41 тысячу кубометров. Предприятие продолжает накапливать необходимый объем воды в резервуарах.

Водоснабжение горячей воды будет возобновлено после накопления достаточных уровней в резервуарах для стабильной работы технологического оборудования", - сообщили в пресс-службе ведомства.


По поводу отсутствия отопления в квартирах горожан в МАЭК заверили, что ограничений по теплоснабжению нет.

Ранее аким Мангистауской области объявил выговоры первому заместителю акима области Бекболу Орынбасарову, акиму города Актау Ерболу Избергенову, руководителю управления энергетики и ЖКХ Бердибек Картбаеву, генеральному директору ТОО "МАЭК" Талгату Есентугелову и его заместителю Мурату Игалиеву за перебои с горячей водой в регионе, где ранее снизили давление подачи питьевой воды из-за ремонта опреснительной установки.
 

Казахстанские синоптики рассказали о погоде в субботу

10.12.2022, 08:52 7291
Казахстанские синоптики рассказали о погоде в субботу
В некоторых областях ожидаются низовая метель, туман, усиление ветра
Астана. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В субботу, 10 декабря, в ряде регионов Казахстана ожидается снег, сообщает РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, на севере, востоке, юге и юго-востоке страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается снег.

На запад, северо-запад, центр РК по-прежнему будет оказывать влияние обширный антициклон, с чем ожидается погода без осадков.

На юге, юго-востоке, востоке, севере усиление ветра, на севере, востоке, юге - низовая метель, на северо-западе, юге, юго-востоке страны - туман", - отмечается в сообщении Казгидромета.

 

Штормовое предупреждение объявили в пяти областях

09.12.2022, 21:19 20356
Штормовое предупреждение объявили в пяти областях
Фото: Depositphotos
Синоптики предупреждают о сильном ветре и метели
Астана. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Непогода ждет жителей Шымкента, Туркестанской, Жетысуской, Акмолинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 10 декабря на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Днем на горных перевалах низовая метель. Ветер северо-восточный, днем в горных районах 15-20 метров в секунду.

В Шымкенте ночью и утром 10 декабря ожидается туман.

10 декабря в горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер в районе Жаланашколя юго-восточный, порывы 17-22 метра в секунду.

10 декабря на севере, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. Ветер западный, юго-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

Днем 10 декабря на севере, западе Павлодарской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, на севере, западе области 15-20 метров в секунду.

Днем 10 декабря на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер западный, днем на востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
 

Бездействие представителей Минэнерго РК привело к ЧС в Риддере

09.12.2022, 16:44 26801
Бездействие представителей Минэнерго РК привело к ЧС в Риддере
Фото: altaynews.kz
Руководители станции утаили информацию о пожаре на щите с оборудованием КИПиА
Риддер. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Представители Восточно-Казахстанского территориального департамента Комитета энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК ни разу не были на Риддерской ТЭЦ во время подготовки к отопительному сезону.

Как сообщает "Хабар 24", 15 сентября представитель областного территориального департамента отправил письмо в Минэнерго РК о том, что "Риддер ТЭЦ" полностью готова к отопительному сезону.

Вместо того чтобы бить тревогу и говорить о критическом состоянии оборудования, обращаться в прокуратуру и другие органы, ведомство ограничилось несколькими незначительными административными штрафами. Это вопиющее бездействие и равнодушие", - заявил Даниал Ахметов.


Представитель территориального департамента Комитета энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК по Восточно-Казахстанской области Еркебулан Сергебаев, присутствовавший на совещании, расписался в собственном бессилии, пояснив, что руководство "Риддер ТЭЦ" ввело ведомство в заблуждение, предоставив письмо, где было указано, что котлы №№ 4, 5 отремонтированы, что не соответствовало действительности, поскольку они находились в аварийном состоянии.

Более того, руководители станции утаили информацию о пожаре на щите с оборудованием КИПиА. Но всего этого можно было бы избежать, если бы хоть один представитель департамента хоть раз приехал на ТЭЦ и своими глазами посмотрел, в каком критическом состоянии находится большая часть оборудования и агрегатов. Однако этого не произошло

Сейчас страшно представить, что может случиться, если с таким же отношением они отнесутся к проверке других энергетических объектов в нашей стране.

Своим бездействием ведомство поставило под угрозу замерзания целый город с населением почти 60 тысяч человек", - подчеркнул глава региона.


Напомним, 7 ноября из-за аварии на местной ТЭЦ 22 тысячи жителей остались без тепла. В городе был объявлен режим ЧС. 9 ноября удалось устранить последствия аварии и запустить 2 котлоагрегата. Однако этой же ночью котел № 6 вышел из строя. Аким Риддера накануне перед запуском шестого котла говорил о том, что оборудование на ТЭЦ в плохом состоянии и в любой момент может выйти из строя.
 

В джаз-клубе EverJazz в Алматы пройдет фестиваль Silk Music Fest

09.12.2022, 16:22 28621
В джаз-клубе EverJazz в Алматы пройдет фестиваль Silk Music Fest
Фото: EverJazz
Концерты пройдут в 20.00
Алматы. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 15-18 декабря в джаз-клубе EverJazz в Алматы пройдет фестиваль Silk Music Fest. В нем примут участие ведущие джазмены России и Казахстана и подарят алматинцам все цвета джазовой музыки - от классики джаза до современного фанка.

Фестиваль пройдет на высшем уровне. Каждый вечер в EverJazz будут концерты ярчайших представителей джазовых направлений. Фестиваль поставит высокую планку профессионализма для музыкантов. Планку, которой джаз-клуб EverJazz и дальше будет соответствовать", - говорит Алексей Глазырин, основатель и продюсер джазового центра EverJazz.


15 декабря в 20.00 фестиваль EverJazz откроет прогрессивная команда Seven Note Collective (Москва - Екатеринбург - Красноярск), которая представит слушателям уникальную авторскую смесь современного фанка и джаза. Музыка будет энергичной, полной синтезаторных тембров.

Пламенная музыка продолжится в пятницу, 16-го числа, в это же время концертом одной из лучших блюзовых команд России Blues Doctors. Группа сыграет хиты старого доброго блюз-рока и мощный авторский материал.

На третий день фестиваля, в субботу, выступит лучший джазовый трубач России согласно мнению Московской ассоциации джазовых журналистов - Сергей Пронь. Сергей Пронь сыграет вместе с ведущими музыкантами Алматы и России.

Закрывать фестиваль 18 декабря в 20.00 будет новый проект от участников группы NUGGERS - MYNA. Квартет из трубы, саксофона, ударных и баса пишет современную музыку на стыке джаза, фанка и хауса.

Все концерты в рамках фестиваля пройдут в 20.00.
 

Главврач детской больницы в Костанайской области лишился должности из-за многочисленных жалоб

09.12.2022, 11:43 34526
Внутренняя проверка выявила нарушения в организации лечебного процесса, а также санитарных норм
Костанай. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Главного врача Костанайской областной детской больницы сняли с должности после внутренней проверки, выявившей множественные нарушения.

Решение о смене главврача приняли после проведения внутренних проверок. Были выявлены нарушения в организации лечебного процесса, а также санитарных норм. Кроме того много различных жалоб публиковалось в СМИ, сообщили в управлении здравоохранения региона.

В медучреждении назначен новый главный врач.

По информации портала "Наш Костанай", областную детскую больницу "уже давно сотрясают скандалы: то в учреждении нет бинтов, то нужных лекарств, то сотрудники жалуются на задержку зарплаты".

Также в больнице затянулся ремонт.

Суд признал, что руководство больницы действовало незаконно, отказав подрядчику в выплатах, но маленьким пациентам от этого не легче. Больница по сей день остается недостроенной", - говорится в материале.


Пару дней назад в редакцию издания поступила жалоба, что двухмесячного ребенка с пневмонией из приемного покоя отправили обратно домой. В данной ситуации разбирается руководство облздрава.

Отмечается, что экс-главврач остается работать в больнице по своей специальности - детский нейрохирург.
 

Какая погода ожидается в Казахстане в пятницу

09.12.2022, 08:26 41661
Какая погода ожидается в Казахстане в пятницу
В Астане и Алматы ожидается снег
Астана. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На севере, востоке, юге и юго-востоке Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается снег, ночью в горных районах юго-востока - сильный снег.

На остальную территорию РК по-прежнему будет оказывать влияние обширный антициклон, в связи с чем ожидается погода без осадков", - сообщает РГП "Казгидромет".


На юге, юго-востоке, востоке - усиление ветра, на севере, востоке, юге, юго-востоке - низовая метель, на северо-западе, юге, юго-востоке страны - туман.

В горных районах Жамбылской области ночью ожидается сильный снег.

В Астане: снег, температура воздуха днем составит -16, -18°C, скорость ветра днем 7-12 метров в секунду.

В Алматы: снег, -8, -10°C, скорость ветра 0-5 метров в секунду.

В Шымкенте: переменная облачность, -4, -6°C, скорость ветра 5-10 метров в секунду.
 

Штормовое предупреждение объявили в Туркестанской области

08.12.2022, 20:52 54201
Штормовое предупреждение объявили в Туркестанской области
Фото: Depositphotos
В регионе ожидается туман, метель
Туркестан. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - РГП "Казгидромет" объявило штормовое предупреждение в Туркестанской области.

По прогнозу синоптиков, 9 декабря на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются туман, метель. Ветер северо-восточный, утром и днем в горных районах 15-20 метров в секунду.
 

 

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