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Аманатовцы отправили более 1000 обогревателей жителям Экибастуза

28.11.2022, 20:51 9226
Фото: AMANAT
Фура с гуманитарной помощью выехала из столичного филиала партии. Всего аманатовцы отправили более 1000 новых электрообогревателей, одеяла, термосы и другое
Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Члены партии AMANAT отправили гуманитарную помощь для жителей города Экибастуза, оставшихся без отопления.
 
В понедельник, 28 ноября, фура с гуманитарной помощью выехала из столичного филиала партии. Всего аманатовцы отправили более 1000 новых электрообогревателей, одеяла, термосы и другое.
 

Все партийцы обеспокоены сложившейся ситуацией в Экибастузе. Аманатовцы помогали пострадавшим казахстанцам после событий в Арысе, Мактаарале и Аулиеколе. И в этот раз мы не можем оставаться в стороне. Сегодня из столицы отправляется самое необходимое - это обогреватели, одеяла. До конца дня эта помощь придет жителям Экибастуза", - отметил исполнительный секретарь столичного филиала партии AMANAT Берик Джакенов.

 
В Экибастузе уже развернут волонтерский штаб. Активисты "Жастар рухы" проводят подомовые обходы. Мобильные бригады ведут сбор информации об одиноко проживающих пенсионерах, инвалидах, нуждающихся семьях. Волонтеры молодежного крыла партии также занимаются организацией горячего питания для аварийных бригад.
 
Для оказания оперативной помощи жителям сейчас в Экибастузе находятся члены депутатской фракции AMANAT в мажилисе парламента: Ерлан Саиров, Вера Ким, Артур Платонов, Жанарбек Ашимжан, Айгуль Нуркина, Дюсенбай Турганов, Анатолий Бойчин.
 

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Металлочерепица и доборные элементы для кровли PR

28.11.2022, 15:52 19231
Металлочерепица и доборные элементы для кровли
Прочный и надежный кровельный материал, внешне похожий на натуральную черепицу, называют металлочерепицей. Это универсальное, долговечное покрытие, подходящее для жилых, промышленных, коммерческих зданий в любом стиле. Компания STYNERGY предлагает изделия для крыши разных цветов, с разной высотой шага, общей и рабочей шириной, в том числе и металлочерепицу. В каталоге представлены глянцевые и матовые варианты металлочерепицы от известных производителей.
 
Металлочерепица практична и надежна, с ней удобно работать. Ее покупают как при строительстве новых домов, так и во время ремонта старых, когда нужно придать кровле свежий, эстетичный вид. Всегда можно выбрать подходящие по цене за квадратный метр варианты металлочерепицы. Дополнительно понадобятся кровельные доборные элементы. На выбор есть как классический "Супермонтеррей", так и более оригинальные профили STELLA и COMO.
 
Металлочерепица для кровли: структура, характеристики
 
Материал включает 5 слоев. Так обеспечивается прочность и стойкость к негативным факторам. Основой является тонкий стальной лист, способный выдерживать большие нагрузки. С обеих сторон его обрабатывают оцинкованным покрытием для защиты от коррозии. Далее по такому же принципу наносят грунтовку, обеспечивающую хорошую адгезию. Благодаря ей краска плотно держится на металле.
 
Долгий срок эксплуатации обеспечен за счет полимера с лицевой стороны, внутри для лучшей защиты - слой лака. Цена на металлочерепицу в Алматы зависит от типа профиля и верхнего покрытия. Последнее бывает глянцевым и матовым. Первый вариант - стандарт, предполагает нанесение стойкой полиэфирной краски. Матовая обработка смотрится оригинально, изысканно. Выдерживает жару и сильные морозы, хорошо выглядит на любом здании.
 
Каталог металлочерепицы на https://stynergy.kz поможет выбрать подходящий вариант для кровли. При необходимости материал легко укладывается сверху основного покрытия. Перед покупкой обращают внимание на размер и толщину листов, последняя составляет 0,4-0,9 мм. Прайс лист металлочерепицы ознакомит с расценками на разные типы материалов. STYNERGY в Казахстане предлагает заказать продукцию, выпущенную на оборудовании финской компании FORMIA.

 
Приобрести доборные элементы для кровли
 
Для обустройства крыши необходимо использовать специальные вспомогательные изделия. Доборные элементы для кровли выпускаются в широком ассортименте, делаются из того же материала, что и металлочерепица. Изделия идентичны также по цвету, характеристикам. Купить их можно по доступной стоимости по ссылке.
 
В наличии следующие доборные элементы кровли:
 
  • плоские, бочкообразные, фигурные коньки;
  • торцевые, карнизные планки;
  • внутренние и внешние ендовы;
  • стеновые примыкания;
  • заглушки конька, тройники.
 
На сайте можно также выбрать и сделать заказ металлочерепицы под цвет крыши - как глянцевой, так и матовой.
 

Казахстанцы платят высокую цену за дефектные товары и услуги - МТИ

28.11.2022, 14:51 21166
Казахстанцы платят высокую цену за дефектные товары и услуги - МТИ
Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане ежегодно нарушаются потребительские права. С 21 по 25 ноября в Комитет по защите прав потребителей поступило 599 обращений, из них в 312 случаях (52%) оказана правовая помощь, сообщает пресс-служба Министерства торговли и интеграции.
 

За неделю сотрудники ведомства провели 5 проверок субъектов бизнеса, направили 5 исков в суд. 10 предпринимателей привлечены к административной ответственности в виде предупреждений и штрафов на 222,6 тысячи тенге. Потребителям возращено 19,5 млн тенге, осуществлена замена товаров на 6,7 млн тенге", - сообщили в ведомстве.

 
В министерстве привели примеры недобросовестной продажи товаров и услуг.
 
Так, жителю Западно-Казахстанской области в местном автосалоне продали бракованную машину и отказались обменивать товар. Только при содействии регионального департамента по защите прав потребителей, направившего претензию продавцу, состоялась замена транспортного средства стоимостью 6 млн 690 тысяч тенге.
 
В Астане покупательнице продали автомобиль с заводским дефектом двигателя внутреннего сгорания, который удалось выявить с помощью диагностики. С июня 2022 года женщина не могла получить назад свой автомобиль.
 

Сервисный центр направил заказ о двигателе в ЗАО "Рено Россия" лишь после запроса со стороны столичного ДЗПП. Поставка не была осуществлена, и заказ был сделан во Францию. В итоге спор разрешился, астанчанке вернули автомобиль с замененным ДВС, стоимость которого оценивается в 2 млн тенге", - рассказали в МТИ.

 
По его данным, список разочарованных покупателей на минувшей неделе пополнился жителями ЗКО, Акмолинской и Мангистауской областей.
 

Причиной тому стали целебные массажные накидки, которые уже не одну неделю лидируют в рейтинге возвращенных товаров. Не обнаружив оздоровительного эффекта, покупатели безуспешно пытались вернуть назад свои кровные. При содействии территориальных подразделений ведомства права потребителей были защищены, и деньги на общую сумму более 9 млн тенге совершили обратный ход в карманы казахстанцев. При этом в двух случаях покупка была оформлена в кредит, благополучно аннулированный", - отметили в министерстве.

 
Еще один конфликт произошел в Алматы на почве некачественно оказанной услуги. Туристская компания отказалась вернуть клиентке деньги за испорченный отдых, и дело дошло до суда, где ДЗПП участвовал в качестве третьего лица. Суд горожанка выиграла, средства в размере 1 млн 950 тысяч тенге ей были возвращены.
 
А у посетительницы аквапарка в Актюбинске развлечения закончились травмой.
 

После инцидента стороны встретились в суде. Юридическую поддержку истице оказал областной департамент. Решением городского суда иск был удовлетворен, с предпринимателя взыскано 205 тысяч тенге материального и морального ущерба", - проинформировали в ведомстве.

 
В Жамбылской области фирма некачественно установила пластиковые окна в частной квартире: вода затекала в комнату сквозь негерметичный оконный проем. Компания отказалась возмещать деньги за этот дефект и проигнорировала претензию госоргана, который в ответ провел профилактический контроль. Только после этих мер предприятие возвратило заказчице 400 тысяч тенге.
 
Недовольство в адрес образовательных услуг выразили 2 заявителя из городов Алматы и Шымкента. Оба заплатили за обучающий курс по бизнесу, но так и не прошли его. Получив претензии, а вместе с ними разъяснения требований закона, образовательные центры вернули клиентам их деньги в размере 350 тысяч и 150 тысяч тенге соответственно.
 
По данным министерства, часто покупатели обращаются с жалобами на некачественную бытовую технику. При этом, несмотря на все предъявляемые покупателями чеки и документы, предприниматели отказываются возвращать деньги за бракованный товар.

Так случилось в Туркестанской области, где клиенту в магазине не хотели обменивать новую неисправную стиральную машину LG F-2. В ВКО разгорелся у прилавка спор из-за негодной кофемашины, а в Жетысуской области - из-за неудовлетворительно работающего сотового телефона. В каждом эпизоде сотрудники ведомства приняли правовое участие, помогли вернуть или обменять продукцию общим итогом в 433,7 тысячи тенге", - сообщили в министерстве.

 
В ведомстве подчеркнули, что отстаивать свою законную позицию необходимо.
 

Если ваши потребительские права нарушены, подайте жалобу с помощью онлайн-сервиса E-tutynushy. Получить консультацию специалистов комитета можно по телефонам бесплатной горячей линии: 8-7172-74-98-32, 8-7172-74-98-36. Также вы можете проявить свою гражданскую активность в обсуждении 2-го пакета поправок в Закон "О защите прав потребителей" на портале открытых НПА", - сообщили в МТИ.

 

Потепление и осадки ожидаются в ближайшие дни в Казахстане

28.11.2022, 12:41 24861
Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В период с 29 ноября по 1 декабря в Казахстане ожидаются осадки и повышение температуры, информирует РГП "Казгидромет".

29-30 ноября восточные регионы страны останутся под влиянием отрога холодного северного антициклона, в связи с чем морозы сохранятся. На остальной территории Казахстана ожидается спад морозов", - прогнозируют синоптики.


По их словам, в период с 30 ноября по 1 декабря на большую часть страны ожидается выход южного циклона, который принесет с собой осадки, в горных районах юга и юго-востока - сильные осадки в виде дождя и снега и повышение температуры воздуха.

По республике ожидаются усиление ветра, туман, на юге, юго-востоке - гололед, на севере, востоке, в центре - метель.
 
Температура воздуха ночью на западе страны составит 5-15 мороза, на северо-западе - 10-28 мороза, в северных регионах - 15-25 мороза, в центре страны - 5-20 мороза, на востоке республики - 33-43 мороза, в конце периода - повышение до 20-30 мороза, на юге - 7 мороза - 3 тепла, на юго-востоке - повышение от 5-15 до 0-8 мороза.
 

Специалисты "Роснефти" разработали свыше 20 уникальных программных продуктов

28.11.2022, 09:00 31391
Специалисты "Роснефти" разработали свыше 20 уникальных программных продуктов
Фото: Роснефть
Москва. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Специалисты нефтяной компании "Роснефть" разработали 23 уникальных программных продукта, сообщает пресс-служба компании.
 

Роснефть" стала первой компанией в России, которая успешно создает программное обеспечение, охватывающее все ключевые процессы нефтегазодобычи. Наукоемкий софт создается при постоянной экспертной поддержке как собственных профильных сотрудников, так и инженеров-нефтяников дочерних предприятий", - сообщил представитель корпоративного научного центра "Роснефти".

 
Он подчеркнул, что в основе программных продуктов заложены новейшие технологии.
 

По техническим характеристикам программное обеспечение "Роснефти" превосходит зарубежные аналоги. Мы разрабатываем цифровые продукты в первую очередь для собственных нужд и как никто заинтересованы в эффективности результата", - отметил он.

 
По данным "Роснефти", лицензии на 10 программных продуктов уже выведены на внешний рынок.
 
Также на сегодняшний день реализовано более 600 лицензий нефтегазовым и нефтесервисным компаниям, более 1800 академических лицензий "Роснефть" безвозмездно передала ведущим вузам страны для образовательных целей.
 
Основным разработчиком ПО компании выступает научный институт "РН-БашНИПИнефть". Специалистами этого института разработан первый в Евразии промышленный симулятор гидравлического разрыва пласта "РН-ГРИД".
 

РН-ГРИД" реализуется на внешнем рынке около четырех лет. Программный комплекс позволяет наиболее точно прогнозировать сложную геометрию трещины, возникающей в породе при проведении гидроразрыва пласта", - пояснил представитель корпоративного научного центра "Роснефти".

 
 
Особым достижением научных сотрудников "Роснефти" являются полученные при создании "РН-ГРИД" ноу-хау в области высокопроизводительных вычислений, позволившие сделать отечественный симулятор одним из самых быстрых в мире.
 
Кроме того, программный комплекс стоит в несколько раз дешевле зарубежного ПО.
 
Сегодня "РН-ГРИД" реализован более 50 нефтегазодобывающим и сервисным организациям. С применением симулятора рассчитано более 30 000 дизайнов ГРП. В 2021 году компания заключила первый договор о поставке "РН-ГРИД" в Китай.
 
В мае 2022 года "Роснефть" вывела на рынок два новых программных комплекса для разведки и добычи углеводородов: гидродинамический симулятор "РН-КИМ" и цифровую систему для анализа разработки месторождений "РН-КИН".
 

РН-БашНИПИнефть" - не единственный институт "Роснефти", разрабатывающий уникальное программное обеспечение. Еще один активный участник этого процесса - входящий в структуру компании Тюменский нефтяной научный центр, один из крупнейших региональных центров в области геологии и разработки нефтяных, газоконденсатных и газовых месторождений.

 
Одна из недавних новаций ТННЦ в области ПО - программный комплекс "РН-ЦИФРОВОЙ КЕРН".
 
В его основе заложены уникальные алгоритмы, которые позволяют подобрать наиболее эффективные методы разработки месторождений и увеличить нефтеотдачу. На основании полученных трехмерных снимков высокого разрешения образцов горной породы программа создает математическую модель - цифровой двойник керна.
 

Цифровой керн как моделирование на уровне микропространства позволит нам сократить количество физических экспериментов. А самое главное - ускорить процесс", - заявил представитель научного центра компании.

 
По его словам, технология цифровых исследований керна позволит более полно изучать горную породу.
 
 
Еще один уникальный продукт ученых ТННЦ - информационная система "РН-ЛАБ".
 
Современный цифровой инструмент предоставляет пользователю полную информацию о бизнес-процессах лабораторных исследований - от приемки керна и проб флюидов, поступающих от добывающих обществ, до отбора образцов и занесения в систему результатов исследований.
 
Стоит упомянуть и успешную разработку программного комплекса для обработки и интерпретации данных геофизических исследований скважин "РН-ПЕТРОЛОГ".
 
В концепцию развития "РН-ПЕТРОЛОГ" заложены алгоритмы, соответствующие самым актуальным трендам цифровой петрофизики и интеллектуального анализа данных.
 

Роснефть" не только создает и продает ПО, но и проводит обучение пользователей и осуществляет техническую поддержку корпоративных программных продуктов. У потенциальных пользователей есть возможность познакомиться с функционалом наших продуктов в онлайн-формате. Специалисты "РН-БашНИПИнефть" в этом году провели 30 таких встреч с представителями крупных нефтегазовых компаний. Передали 138 тестовых лицензий на софт предприятиям", - сообщил представитель научного центра компании.

 
Разрабатывая и внедряя наукоемкие программные комплексы, "Роснефть" поддерживает инициативу правительства РФ по ускорению импортозамещения программного обеспечения.
 
Уникальные IT-разработки позволяют обеспечить "Роснефти" не только собственную технологическую независимость, но и независимость всей отечественной нефтегазовой отрасли.
 

Ясная и морозная погода ожидается в Казахстане в понедельник

28.11.2022, 08:28 32341
Ясная и морозная погода ожидается в Казахстане в понедельник
Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Большая территория Казахстана по-прежнему будет находиться под влиянием холодного северного антициклона, в связи с чем ожидается ясная и морозная погода.
 

С прохождением атмосферных фронтов на юге, юго-западе страны пройдут осадки (дождь, снег), ожидаются туман, гололед. По РК ожидается усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На севере, востоке, в горных районах области Жетысу, ночью на юго-востоке Кызылординской области, на горных перевалах Туркестанской области ожидается очень сильный ветер - 30 метров в секунду и более.
 
В Астане: переменная облачность, температура воздуха днем -16, -18°C, скорость ветра 3-8 метров в секунду, порывы 13 метров в секунду.
 
В Алматы: переменная облачность, -2, -4°C, скорость ветра 2-7 метров в секунду.
 
В Шымкенте: дождь, +10 - +12°C, скорость ветра 8-13 метров в секунду, порывы 15-20 метров в секунду, ночью временами 25 метров в секунду.
 

В Экибастузе 130 домов остались без тепла

27.11.2022, 18:00 52611
В Экибастузе 130 домов остались без тепла
Экибастуз. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Экибастузе от отопления отключены 130 многоэтажных жилых домов. Сейчас требуется опорожнить систему отопления отключенных домов. Ее обещают подключить, как только закончатся ремонтные работы.
 
По информации первого заместителя акима области Олега Крука, объем утечек сетевой воды заметно снизился, сообщает Pavlodarnews.kz.
 

Если в ночное время подпитка составляла 1200 тонн, что в три раза превышает норму, то на данный момент это уже порядка 700 тонн. Мы выявили 15 повреждений, из них шесть устранены, еще девять ликвидируются. Помимо этого, проводилось частичное отключение магистральных сетей, выявили участок по улице Машхура Жусупа, обнаружили несколько затопленных камер. Сейчас производится откачка. Под отключение попали 130 многоэтажных жилых домов. Мы этим занимаемся. Ситуация под контролем. По этим домам мы попросили слить воду, чтобы опорожнили систему отопления. Как только закончатся ремонтные работы, система снова будет подключена", - прокомментировал Олег Крук.

 
По его словам, на данный момент дополнительно растапливается еще один котел.
 

Сейчас в работе 3 энергетических и один водогрейный котел. На растопке еще один котел. Температура, которую выдает ТЭЦ в город, составляет 52-53 градуса. Мы планируем поднять до 60 градусов, тем самым облегчить ситуацию по сливу воды из системы", - сообщил Олег Крук.

 
По информации акима города Аяна Бейсекина, рабочий штаб предпринимает все меры по устранению выявленных повреждений.
 
Сообщается, что детсады не будут работать 28 ноября в Экибастузе, а школьников временно переведут на дистанционное обучение.
 

Это временная вынужденная мера, направленная на сохранение здоровья детей. Ситуация с подачей тепла, по данным оперативного штаба, нормализуется в ближайшее время", - отметили в отделе образования.

 
Занятия в школах сельской зоны Экибастуза пройду в штатном режиме.
 
Напомним, 76 детей из социальных центров Экибастуза отправили в Павлодар. В областной центр также планируется отправить сантранспортом 14 пациентов больницы, в том числе семь детей.
 
По оперативным данным, 36 воспитанников из центра поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, перевели в школу-интернат № 7 Павлодара. Сюда же передислоцировали 11 юношей и девушек из дома юношества "Жас оркен". Еще 29 учащихся областного многопрофильного лицея перевели в лицей "Білім инновация". Всех детей сопровождают воспитатели.
 
Всего в Экибастузе 25 школ и 21 341 учащийся.
 

В Экибастузской городской больнице пребывают 300 пациентов. В случае необходимости экстренной передислокации подготовлен коечный фонд в Павлодаре и Аксу на 317 коек. На сантранспорте в Павлодар планируется передислоцировать 14 человек, из которых семеро детей", - сообщили в пресс-службе акимата области.

 
Кроме того, из центра психического здоровья планируется эвакуация 26 пациентов вместе с тремя сопровождающими.
 
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Как сообщил аким Экибастуза Аян Бейсекин, на данный момент без теплоснабжения остается три микрорайона.
 

Тепломагистраль № 2 была отключена, 130 многоквартирных жилых домов и около 100 частных жилых домов остаются без отопления. Но мы совместно с жилищной инспекцией и эксплуатирующими организациями проводим работу по опорожнению систем отопления с целью исключения риска разморозки", - отметил Аян Бейсекин.

 
По его словам, в штатном режиме работают пять котлоагрегаторов, три из них - водогрейные котлы, два - энергетические. В целом температурные параметры выдерживаются в рамках 71 на 44 градуса.
 

Кроме того, предпринимаются меры по вводу еще одного водогрейного котла к полуночи сегодня, что позволит теплопараметры вывести за 80 процентов на подаче и около 65 процентов на обратку, что поможет стабилизировать ситуацию с подачей теплоснабжения по городу", - проинформировал Аян Бейсекин.

 

В Экибастузе эвакуируют детей из центра поддержки

27.11.2022, 15:37 57496
В Экибастузе эвакуируют детей из центра поддержки
Фото: Depositphotos
Экибастуз. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков рассказал о ситуации в Экибастузе по состоянию на 14.30.
 

Обошел социальные объекты. В Павлодар перевозим постояльцев из центра поддержки детей в трудной жизненной ситуации. По больницам - пока держим наготове автобусы для возможной передислокации. В скором времени проведем заседание штаба", - сообщил глава региона.

 
Напомним, жители Экибастуза остались без тепла в 30-градусный мороз из-за аварии на ТЭЦ.

 

В Государственной техслужбе назвали причину сбоев в работе интернета в Астане

27.11.2022, 10:17 57911
В Государственной техслужбе назвали причину сбоев в работе интернета в Астане
Астана. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Государственной технической службе прокомментировали сбои в работе интернета в Астане и Акмолинской области.
 

Из-за аварии электроснабжения на интернет-шлюзах в городе Астане и Акмолинской области зафиксированы сбои на телекоммуникационном оборудовании. Проведены работы по переходу на резервные источники питания. Сбой электросети не отразился на работоспособности систем, однако возникли сбои в работе интернета в Астане и Акмолинской области", - сообщили в АО "Государственная техническая служба".

 
Отмечается, что в данное время все работает в штатном режиме.
 
Напомним, вчера вечером жители столицы жаловались на перебои с доступом в интернет.
 

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