Аманатовцы поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы

Фото: пресс-служба партии «AMANAT»
Забота о старшем поколении является одним из приоритетных направлений партии в рамках проекта "Ардагерлерді ардактайық".
Сегодня исполнительный секретарь партии AMANAT Асхат Оралов навестил на дому ветеранов столицы, сообщили в пресс-службе партии.
Среди них 98-летний Рзагул Байкешев, принимавший участие в боях при освобождении Польши, Румынии и Венгрии, 96-летний Жунуспек Каримов, дошедший до Берлина, и 97-летняя Раиса Сафоничева, которая, отправившись на фронт добровольцем, встретила День Победы под Будапештом.
На войну я ушел 7 августа 1941 года, мне тогда было 17 лет. Попал в 101-ю бригаду. Новобранцев тогда обучали 4-5 месяцев, и сразу на фронт. Несмотря на юный возраст, каждый из нас был готов отдать жизнь за Родину", - сказал Рзагул Байкешев.
Асхат Оралов подчеркнул, что 9 Мая навсегда останется праздником гордости и искреннего уважения за исторический подвиг фронтовиков и тружеников тыла.
Каждый казахстанец должен чтить и помнить великий подвиг наших ветеранов. Мы никогда не должны забывать имена тех, кто подарил нам мирное небо над головой. Забота о пожилых людях является нашим общим долгом. Их поддержка всегда будет в центре внимания партии AMANAT. На фронт отправилось более 1,2 млн казахстанцев, половина из них не вернулась домой. 9 Мая навсегда останется Днем Великой Победы, гордости и искреннего уважения за исторический подвиг наших ветеранов", - отметил он.
Стоит отметить, что по линии проекта "Ардагерлерді ардактайық" продолжается мониторинг условий проживания пожилых людей в медико-социальных учреждениях. По всей стране открыто 45 центров активного долголетия, где проводят досуг более 60 тысяч пожилых людей. Решены более 300 тысяч вопросов, связанных с социально-бытовыми условиями пожилых людей, оказана адресная помощь 275 тысячам человек.