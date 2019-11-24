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В социальных сетях Амандык Баталов признан лучшим акимом

23.11.2019, 13:15 8506
Талдыкорган. 23 ноября. Kazakhstan Today - Аким Алматинской области Амандык Баталов победил в рейтинге акимов в номинации "Лучший аким в социальных сетях 2019", передаёт Kazakhstan Today.
 
Елбасы Нурсултан Назарбаев, отметив, что соцсети - это важная площадка для общественных дискуссий, определил новый вектор деятельности региональных властей, ведь только посредством обратной связи можно улучшать свою работу. Глава государства Касым-Жомарт Токаев также регулярно ставит перед акимами задачу обеспечить прозрачность работы госорганов, а также перейти на концепцию "слышащего государства", благодаря чему, власть услышит народ. 
 
В ряду последних событий в акиматах всех уровней по республике появилась положительная тенденция активно вести свои страницы в социальных сетях. Многие акимы подают отличный пример того, что страница существует не только для освещения деятельности акимата, но и для сбора информации и решения проблем населения. 
 
Республиканский информационно-аналитический интернет-портал Matrica.kz всегда внимательно следит за событиями в регионах Казахстана. За годы своего существования информагентство завоевало внимание большой аудитории и стало систематично оценивать уровень информационной активности региональных акимов и их команд. 
 
Следует отметить, что рейтинг проводился в течение 45 недель. Редакция сайта оценивала активность, опираясь на 7 основных критериев: число упоминаний, аудиторию позитива, аудиторию негатива, аудиторию сообщения, вовлеченность (лайки, комментарии, перепосты), процент вовлеченности аудитории в сообщение, вовлеченность населения области. 
 
Так, первым в части активной работы в социальных сетях, налаженности обратной связи и своевременной реакции на обращения стал аким Алматинской области Амандык Баталов. Он победил в номинации "Лучший аким в социальных сетях 2019". К слову, это не первая победа главы Жетысу - три года подряд глава региона побеждал в номинациях "Самый активный аким" и "Самый народный аким" в рейтинге, организованном порталом NUR.KZ. По результатам рейтинга аналитической службы Центра медийных технологий, опубликованного на сайте toppress.kz, по итогам октября Амандык Баталов также стал первым. 
 
Мы решили узнать, пиар-ход ли это или реальные показатели. Обоснованы ли рейтинги мониторингов и анализов, ведь важнее всего, насколько региональные власти реагируют и действуют в интересах населения. Мы выбрали ряд самых важных тем региона, которые особо выделяют жители Алматинской области.
 
Так, большой резонанс в Интернете вызвала новость о том, что французская компания выразила готовность инвестировать в строительство двух полигонов по переработке отходов в энергию разных видов, в том числе электроэнергию. 
 
Напомним, полигоны построят в Талдыкоргане и в Енбекшиказахском районе, куда отходы будут вывозить и все близлежащие районы, и даже город Алматы. За счет новых современных полигонов нитраты и токсины не будут попадать в грунтовые воды, а также прекратятся вредные выбросы в атмосферу. 
 
Эту новость прокомментировали свыше тысячи человек и каждый из них не скрывал радости. В комментариях они благодарили акима области за поддержку такого проекта, ведь данная проблема не решалась на протяжении нескольких лет. 
 

Нужно приступать с самого малого, а не заводы мусороперерабатывающие строить, стоящие потом без дела. Давайте построим современные полигоны, а уже потом перейдем к дальнейшим этапам. Мы должны прекратить этот бардак, который творится сейчас. Мне очень понравился проект, и мы готовы сотрудничать", - сказал он.

 
Так еще одной из самых актуальных тем для жителей региона стало плохое качество автомобильных дорог. В последнее время, пользователи социальных сетей часто начали высказываться о состоянии дорожного полотна. Некоторые даже специально снимают дороги на видео и распространяют по социальным сетям, чтобы довести до властей эту проблему.
 
Существенные средства на ремонт дорог выделяются ежегодно, и постепенно дороги Алматинской области приводят в порядок. 
 
Глава региона Амандык Баталов проинформировал, что ежегодно на ремонт и содержание дорог Алматинской области выделяется более 38 млрд тенге. 
 

Благодаря масштабной программе "Нурлы жол", инициированной Елбасы, и при поддержке правительства на территории области построены крупные магистрали Алматы - Хоргос, Алматы - Талдыкорган. Идет реконструкция трасс Талдыкорган - Усть-Каменогорск, Ушарал - Достык, Курты - Бурылбайтал, Узынагаш - Отар", - сказал Амандык Баталов. 

 
К слову, это порядка 1307 километров отличных дорог, отвечающих всем стандартам, и возросший транзитный потенциал области. В этом году проведена реконструкция и ремонт 357 километров, за счет чего уровень дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии к концу года достигнет 81%.
 
Еще одним инфоповодом, благодаря которому аким Алматинской области Амандык Баталов уверенно взобрался на вершины рейтингов, стала выдача квартир и домов многодетным и малообеспеченным семьям. За этот год 1093 многодетных семей Жетысуского края обрели крышу над головой, в планах до конца года довести это количество до 1447 семей.
 
По программе "Нурлы жер" получила заветные ключи от дома 151 семья, за счет выкупа - 346, за счет меценатов - 169 семей, а благодаря программе "Бакытты отбасы" - 427.
 
Сейчас в областном центре городе Талдыкоргане ведется строительство коттеджного городка на 606 домов.
 

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