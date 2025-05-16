Американцы массово подают в суд на Temu
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Очередной групповой судебный иск против Temu рассматривают в США. Граждане обвиняют китайский маркетплейс в шпионаже и продаже их персональных данных третьим лицам.
Американская юридическая компания Potter Handy, LLP набирает истцов, готовых присоединиться к групповому иску против компании PDD Holdings, владеющей китайским маркеплейсом Temu. В исковом заявлении говорится, что приложение Temu нарушает условия сбора и обработки персональных данных пользователей.
Это не первый групповой иск, который американцы подают против китайского гиганта. В 2023 году похожие жалобы начали рассматривать в судах Иллинойса и нескольких других штатов. Тогда истцы заподозрили Temu в торговле их персональными данными. Они заявляли, что стали получать рассылки от микрокредитных организаций и онлайн-магазинов, клиентами которых никогда не были. Примечательно, что поток спама начался сразу после нескольких покупок на Temu.
Групповой иск против Temu также готовят и в Канаде. К нему призывают присоединиться граждан страны, которые считают, что стали жертвой недобросовестной политики китайского маркетплейса.
Об опасности Temu всерьез заговорили после полной проверки приложения. Ее проводила американская компания по исследованию рынка Grizzly Research. В ее отчете сказано, что приложение Temu "имеет полный набор характеристик наиболее агрессивных форм вредоносного и шпионского ПО". Компания также обнаружила, что "приложение имеет скрытые функции, которые позволяют осуществлять масштабную эксфильтрацию данных без ведома пользователей, потенциально может предоставлять злоумышленникам полный доступ практически ко всем данным на мобильных устройствах клиентов".
Специалисты утверждают, что приложение Temu без каких-либо уведомлений получает доступ к списку контактов, сообщениям, электронной почте. По их словам, оно также способно включать камеру и микрофон смартфона и вести запись незаметно для владельца. Независимые исследователи выяснили, что приложение имеет доступ к геоданным и биометрической информации: отпечаткам пальцев, характеристикам лица и образцам голоса.
Temu эти обвинения категорически отрицает. В компании заявили, что их методы сбора и обработки персональных данных пользователей "соответствуют отраслевым стандартам и подробно раскрыты в разделе "Политика конфиденциальности". Также представители компании сообщили, что намерены отстаивать свою невиновность в суде.
В настоящее время все групповые иски против Temu на стадии рассмотрения. Суды пока не вынесли решения ни по одному из них.