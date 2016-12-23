Астана. 23 декабря. Kazakhstan Today - Аномально холодная погода ожидается в выходные в Казахстане, сообщает "Казгидромет".

"Циклон, вызвавший снегопады в большинстве областей Казахстана, уходит на Алтай. В тыл ему распространяется антициклон, с которым связана аномально холодная погода с температурой ниже климатической нормы на 8-15 градусов", - говорится в прогнозе погоды на 24-26 декабря, передает Kazakhstan Today.

При этом отмечается, что уже в воскресенье под натиском атлантических воздушных масс в западных и северных областей республики морозы начнут отступать. На остальной территории республики повышение температуры ожидается в начале следующей недели.

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