Ансамблю Алма-Атинского дворца пионеров "Арман" исполняется 50 лет

Алматы. 10 марта. Kazakhstan Today - В марте этого года участники ансамбля "Арман" Республиканского дворца пионеров и школьников Алма-Аты отмечают 50-летние со дня основания коллектива, передает корреспондент агентства.

В состав ансамбля "Арман" - главного детского коллектива Казахской ССР, выступавшего на концертных площадках Казахстана, СССР и дальнего зарубежья, входили большой пионерский хор, оркестр народных инструментов и хореографический коллектив. Художественным руководителем ансамбля являлся Михаил Яковлевич Семениченко, ветеран Великой Отечественной войны, талантливый педагог, энтузиаст и виртуоз игры на народных инструментах. "Арман" стал дипломантом Всесоюзного конкурса детских коллективов. С композицией "Счастливое детство" его участники неоднократно выступали на международных конкурсах и концертах", - рассказали бывшие артисты детского творческого коллектива.

По словам собеседников корреспондента агентства, "изначально ансамбль включал хореографический коллектив и оркестр. В таком составе в 1973 году юные артисты выступили перед зрителями во Франции. В поездке с ансамблем также участвовал известный казахстанский солист-баянист и аккомпаниатор Евгений Михайлович Рыжов".

В 1974 году, с приходом Сергея Леонидовича Швецова, в ансамбле появился еще и хор. Выдающийся хормейстер и педагог сумел создать настоящий большой пионерский хор из обычных алма-атинских ребят без музыкального образования и сделать его многоголосое звучание профессиональным - на уровне самых высоких стандартов хора Всесоюзного радио и центрального телевидения СССР. Благодаря педагогическому таланту Сергея Леонидовича, в хоре царила обстановка высокого музыкального творчества, а детей связывала крепкая дружба, которая длится до сих пор. Уже через год, в 1975 году, "Арман" в полном составе выступил на ВДНХ в Москве. Это выступление алма-атинского коллектива вошло в сюжет центрального телевидения. Кроме того, участники "Армана" выступали на сцене Московского дворца пионеров и школьников, где работал коллектив имени Локтева.

Конечно же, артисты ансамбля были известны и любимы на родине. Каждый год во время зимних каникул коллектив давал концерт во Дворце Республики. За годы своего существования артисты ансамбля "Арман" выступили на всех знаменитых сценах Алма-Аты, включая Театр оперы и балета имени Абая. При этом ансамбль ездил с концертами в областные и районные центры республики, выступал на сцене большого зала Дворца пионеров, для трудовых коллективов и в детских домах.

Коллектив проработал 36 лет и прекратил существование с закрытием и сносом Дворца пионеров в 2006 году, который вызвал огромную отрицательную реакцию в обществе и выступления на общественных мероприятиях протестующих горожан. В этом году его участники отмечают 50-летние со дня основания коллектива и вспоминают славные годы творчества и счастливого пионерского детства.

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