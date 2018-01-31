Антикоррупционное ведомство внедряет новый формат работы кадровых служб

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Антикоррупционное ведомство внедряет новый формат работы кадровых служб31.01.2018
Общество  15:25

Астана. 31 января. Kazakhstan Today - Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции (АДГСПК) внедряет новый формат работы кадровых служб, передает Kazakhstan Today.

"В настоящее время работа кадровых служб фактически сводится к подготовке и оформлению многочисленных приказов о приеме или увольнении, а также формальному дисциплинарному контролю", - сказал председатель АДГСПК Алик Шпекбаев в ходе расширенного заседания коллегии ведомства.

По его мнению, кадровые подразделения, наряду с кадровым делопроизводством, должны быть ориентированы на отбор наиболее эффективных кандидатур, управление компетенциями и профессиональное развитие сотрудников, повышение эффективности их работы, разработку и реализацию программы развития персонала. Спектр вопросов служб управления персоналом (СУП) должен включать вопросы от социально-психологической диагностики до анализа кадрового потенциала госоргана.


Именно HR-службы ответственны за формирование благоприятного психологического климата в коллективе, считает Шпекбаев.

"Пришло время переходить от работы с документами к работе с людьми. Прошу отнестись к этому со всей серьезностью. Со своей стороны мы окажем необходимую методологическую помощь", - сказал он.

Шпекбаев отметил, что первые шаги в данном направлении сделает именно АДГСПК.

"В текущем году мы перейдем на принципиально новый формат работы кадровых служб, в основе которого идея "общего центра обслуживания". То есть все кадровые операции будут проводиться в едином подразделении Агентства, что особенно актуально в контексте оптимизации госаппарата", - сказал он.
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