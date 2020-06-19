Антикоррупционная служба предупреждает родителей перед ЕНТ об ответственности за коррупцию

Алматы. 18 июня. Kazakhstan Today - Департамент Антикоррупционной службы по Алматы предупреждает родителей перед ЕНТ об ответственности за коррупцию, передает Kazakhstan Today.

С 21 июня по всей стране начинается одно из главных событий в жизни старшеклассников - единое национальное тестирование. Благодаря успешной сдаче этого теста, будет определено дальнейшее обучение выпускников в вузах на платной основе либо получение желаемого государственного гранта. В целях обеспечения открытости и объективности сдачи теста приказом Министерства образования и науки во всех регионах страны создана рабочая группа, в состав которой вошли представители специальной мониторинговой группы, представители проектного офиса "Адалдык аланы" и сотрудники агентства", - сообщили в ведомстве.

Основной целью данной группы будет мониторинг за "чистотой" проведения тестирования. В случае обнаружения каких-либо несоответствий либо нечестной сдачи теста, они обязаны будут сообщать об этом ответственным лицам.

Сейчас агентство проводит мониторинг социальных сетей, родительских групп в мессенджерах WhatsApp, по которому выявляются случаи, когда неизвестные граждане за определенную сумму обещают обеспечить положительные результаты за ЕНТ.

В связи с этим агентство призывает учеников сдавать тесты, полагаясь только лишь на свои знания, а родителей предупреждает о том, что за дачу взятки для положительной оценки по итогам тестирования предусмотрена уголовная ответственность и лишение свободы.

Если граждане столкнулись с такими случаем, необходимо позвонить в антикоррупционный call-center 1424.

В целом агентством совместно с Министерством образования и науки ведется активная работа по продвижению идеологии добропорядочности и академической честности.

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