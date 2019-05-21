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АО "Пассажирские перевозки" сообщили об изменении маршрута движения поездов

20.05.2019, 11:58 12691
АО "Пассажирские перевозки" сообщили об изменении маршрута движения поездов
Фото: Хабар 24
Нур-Султан. 20 мая. Kazakhstan Today - АО "Пассажирские перевозки" сообщили об изменении маршрута движения поездов, передает Kazakhstan Today. 
 
"АО "Пассажирские перевозки" напоминает об изменении расписания и маршрута пассажирского поезда №375/376 сообщением "Нур-Султан-Нурлы-жол-Риддер". После многочисленных обращений в адрес перевозчика была проведена работа по согласованию с Комитетом транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и акиматом Восточно-Казахстанской области по изменению маршрута вышеуказанного пассажирского поезда. С 22 мая 2019 года данный подвижной состав будет проходить через железнодорожной участок Семей - Шар - Оскемен (вместо Семей - Локоть - Оскемен)", - сообщили в пресс-службе компании.
 
Вместе с тем будет изменено движение пассажирского поезда №086 сообщением Нур-Султан - Сарыагаш. Состав будет отправляться и прибывать на столичный железнодорожный вокзал "Нур-Султан - Нурлы-жол".
 
Всю информацию о времени прибытия/убытия поездов можно будет узнавать по справочному телефону 105 (звонок со стационарного телефона бесплатный).
 
Национальный перевозчик призывает своих пассажиров заранее планировать свои поездки, покупать проездные документы в железнодорожных кассах или посредством онлайн-покупки через официальный сайт без комиссии EPAY.RAILWAYS.KZ. 
 

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