Нур-Султан. 7 марта. Kazakhstan Today - АО "Пассажирские перевозки" сообщило об изменениях в графике движения поездов, передает Kazakhstan Today.

АО "Пассажирские перевозки" сообщает о некоторых изменениях в графике движения пассажирских поездов:

1) с 1 апреля 2020 года назначается новый пассажирский поезд №19/20 Нур-Султан / Нурлы жол - Атырау с вагонами "Тулпар-Тальго", периодичностью через день, отправлением со станции Нур-Султан / Нурлы жол по нечетным числам;

2) с 3 апреля 2020 года увеличивается периодичность курсирования пассажирского поезда №54/53 сообщением Нур-Султан / Нурлы жол - Достык до двух раз в неделю (вместо 1 раза) отправлением со станции Нур-Султан Нурлы жол по пятницам и понедельникам;

3) дополнительно запускается на 6 рейсов пассажирский поезд №701/702 сообщением Алматы-2 - Нур-Султан / Нурлы жол с вагонами "Тулпар-Тальго", отправлением со станции Алматы-2 25, 26, 27, 28, 29, 30 марта 2020 года, а со станции Нур-Султан / Нурлы жол 26, 27, 28, 29, 30, 31 марта 2020 года;

4) с 1 апреля 2020 года сокращается маршрут следования пассажирского поезда №321/322 сообщением Алматы-2 - Нукус до станции Сарыагаш с периодичностью курсирования через день, отправлением со станции Алматы-2 по нечетным числам (вместо 1 раза в неделю);

5) со 2 апреля 2020 года отменяется курсирование беспересадочных вагонов по направлению Мангистау - Нукус - Мангистау в составе пассажирских поездов №309/310 сообщением Мангистау - Актобе (перевозчик ТОО "Otpan Logistic") и №648/647 сообщением Мискен - Бейнеу (формирование Узбекской железной дороги);

6) с 1 апреля 2020 года отменяется курсирование пассажирских поездов №393/394 сообщением Алматы-2 - Алтынколь и №91/92 сообщением Нур-Султан / Нурлы жол - Кызылорда;

7) временно приостанавливается курсирование пассажирского поезда №705/706 сообщением Алматы-2 - Петропавловск на следующие даты: отправлением из Алматы-2 - 25, 26, 27, 28, 29 и 30 марта 2020 года, из Петропавловска - 26, 27, 28, 29, 30, 31 марта 2020 года.

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