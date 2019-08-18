Алматы. 17 августа. Kazakhstan Today - Арендаторам школьных столовых в Алматы насчитали долгов на 23 млн тенге за аренду кухонного оборудования, передает Kazakhstan Today.

Управление государственных активов Алматы в ходе плановой проверки выявило, что школьные столовые задолжали 23 млн тенге за аренду кухонного оборудования в период с 2016 по 2017 годы. Причем эта сумма лишь по 4 районам города из 8. Интересно и то, что взыскать долг с бизнесменов поручили не надзорному органу, а директорам учебных заведений, сообщает "Первый канал Евразия"

Директорам были даны указания истребовать с предпринимателей, оказывавших услуги по организации питания за период с 2016 по 2017 год. Бухгалтерам учреждений образования были предоставлены реквизиты банковского счета, куда арендаторам необходимо вносить деньги с пометкой "оплата за аренду кухонного оборудования", - рассказала начальник отдела защиты прав предпринимателей Салтанат Лесбаева.

Срок для погашения задолженности дали две недели. Некоторые бизнесмены все же перевели деньги. Другие отметили, что у них нет таких средств, а чтобы их найти, нужно повышать цены.

Чтобы решить проблему, бизнесмены обратились за защитой в Палату предпринимателей, где сразу предположили, откуда на самом деле появился долг и кто его должен выплачивать.

"Если госбюджет потерпел убытки, пусть взыщут с этих государственных служащих. Школы, колледжи даже юриста не имеют в своем штате", - отметил председатель Совета по защите прав предпринимателей Байрамалы Ахмедов.

При этом представитель управления государственных активов сообщил, что они не давали указаний по взысканию задолженности.

"Никаких требований на сегодняшний день выставлено предпринимателям не было. Мы, в свою очередь, собирали директоров школ и объясняли им, какой порядок передачи. Что они должны указывать, какое имущество они передают. Также мы делали запрос, какое имущество они передавали в 2016-2017 годах в аренду", - заявил руководитель отдела имущественного найма управления государственных активов Нурлан Аскар.

По его словам, директорам школ разъяснили порядок, при котором они должны сдавать в аренду помещения и оборудование. Сделано это было для предотвращения ошибок в будущем. Вместе с тем предпринимателям сказали не удовлетворять выставленные требования, а тем, кто уже перевел деньги, рекомендовали потребовать их возврат.

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