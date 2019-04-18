Археологическую карту и книгу о сакральных местах Абайского района презентовали в Карагандинской области

Абай. 17 апреля. Kazakhstan Today - В Абае состоялась презентация монографии историка Тулкибая Тулеуова и археологов Игоря и Алексея Кукушкиных "Археологическая карта Абайского района Карагандинской области". Здесь также была представлена электронная книга "Сакральные места Абайского района", передает Kazakhstan Today.

В монографии, как и в книге, описаны памятники истории, археологии, природного наследия и места, связанные с политическими событиями в истории Казахстана.

Всего в Абайском районе 162 памятника археологии, относящихся к разным эпохам. Самый значимый из них - могильник Дандыбай, обнаруженный и исследованный в 1933 году. Благодаря этой находке, ученые смогли выделить отдельный, Бегазы-Дандыбаевский период андроновской культуры. Также на территории района насчитывается 34 могильника, в том числе Жыланды и Коржар. Из научной монографии можно узнать о том, где в Абайском районе расположены археологические памятники, прочитать об их характерных признаках.

В электронной книге "Сакральные места Абайского района" представлены четыре направления: особо почитаемые памятники природного наследия, археологические памятники, сакральные места, связанные с легендарными личностями, а также с историческими и политическими событиями. В книге использованы материалы, полученные от местных краеведов, публикации ученых, историческая и краеведческая литература.

Многие места, о которых идет речь в книге и монографии, не являются сакральными для всего Казахстана, однако сами жители Абайского района их чтят и считают таковыми. Авторы включили в список литературный музей имени Абая Кунанбаева, мемориальные доски в память погибших при исполнении полицейских Александра Истомина и Алданыша Тайгожина, Шерубайнуринское водохранилище, горы Байдаулет и Карабас.

В рамках презентации был заключен меморандум о сотрудничестве между областным управлением культуры, архивов и документации и акиматом Абайского района. Речь в нем идет о сохранении и популяризации объектов историко-культурного наследия. Акимы 15 сельских и поселковых округов подписали Охранные обязательства.

Участники встречи также смогли увидеть выставку экспонатов Карагандинского областного историко-краеведческого музея и археологического института "Сарыарка".

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