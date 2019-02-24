Арман Турлубек назначен заместителем акима Астаны

Астана. 14 февраля. Kazakhstan Today -Распоряжением акима Астаны заместителем акима назначен Арман Турлубек, передает Kazakhstan Today.

Новый заместитель акима будет отвечать за вопросы энергетики, коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, сообщается на официальном сайте акимата Астаны.

Турлубек Арман Алашулы - уроженец Карагандинской области, родился 6 мая 1971 года. Образование экономическое, техническое. Окончил Алматинский институт энергетики и связи, Казахскую государственную академию управления. С 1999 года работал в системе акимата по Карагандинской области: директор департамента энергетики и связи и коммунального хозяйства, аким города Сатпаева. С 2008 по 2010 год работал заместителем акима Карагандинской области по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и тарифной политике. С 2010 по 2014 год был председателем Комитета государственного энергетического надзора Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан. С 2014 по 2016 год занимал ответственные должности в Министерстве по инвестициям и развитию РК. С 2016 года трудился акимом района Сарыарка города Астаны. Награжден медалями: "10 жыл Астана", "Ерен енбек ушін" и почетным нагрудным знаком "Казакстан Республикасынын енбек сінірген энергетигі". Имеет почетное звание "Заслуженный энергетик СНГ". Женат, имеет троих детей.

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