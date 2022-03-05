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Асхат Оралов в Алматы: приоритетом Amanat остается исполнение предвыборных обещаний

04.03.2022, 17:54 13306
Фото: пресс-службы партии Amanat
АЛМАТЫ. 4 МАРТА - Исполнительный секретарь партии Amanat Асхат Оралов с рабочей поездкой прибыл в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации пресс-службы партии, Асхат Оралов принял участие во внеочередной конференции городского филиала, где в качестве нового председателя филиала партии Amanat делегатами был избран аким Алматы Ерболат Досаев.
 
Исполнительный секретарь партии подчеркнул, что перед новым руководством филиала стоят задачи по переформатированию работы с учетом партийной модернизации и контролю за качественным исполнением предвыборных обязательств.
 

Как вы знаете, глава государства, председатель партии Amanat Касым-Жомарт Токаев поставил задачи по повышению транспарентности, усилению стратного подхода и обратной связи с населением. Приоритетом остается исполнение всех предвыборных обещаний партии - наказов граждан - "аманатов". При этом мы должны отойти от практики, когда от госорганов требуются цифры и перейти в проактивный формат, способствуя реальной реализации пунктов программы с учетом отзывов со стороны граждан", - отметил Асхат Оралов.

 
Во время конференции исполнительный секретарь также вручил партийные билеты новым членам партии Amanat. Среди них представители малого и среднего бизнеса, сфер здравоохранения, культуры, спорта и другие. 
 
В этот же день Асхат Оралов встретился с представителями творческой интеллигенции и ветеранами партии, в том числе актером, режиссером театра и кино Асанали Ашимовым, заместителем председателя Союза писателей Казахстана Акбереном Елгезеком, поэтом Журсином Ерманом, писателем Смагулом Елубаем и др.
 
В ходе открытого обмена мнениями представители интеллигенции поделились своим видением совершенствования деятельности партии, а также выразили поддержку инициативам главы государства, председателя партии Касым-Жомарта Токаева, направленным на повышение благосостояния народа и построение нового Казахстана. 
 
В первый день рабочей поездки исполнительный секретарь также провел совещание с членами фракции партии Amanat в городском маслихате, где еще раз акцентировал внимание депутатов на необходимости усиления работы и организации качественного контроля за исполнением городской предвыборной программы.
 

Все обещания, данные алматинцам, необходимо выполнить. С целью усиления контроля необходимо закрепить социально чувствительные разделы предвыборной программы Алматы за членами бюро, а индикаторы дорожной карты - за членами политического совета регионального филиала партии", - подчеркнул Асхат Оралов.

 

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Штормовое предупреждение объявили в десяти областях

04.03.2022, 21:20 7861
НУР-СУЛТАН. 4 МАРТА - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Актюбинской, Костанайской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Карагандинской, Атырауской, Туркестанской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 5 марта на северо-востоке, в центре Актюбинской области ожидается гололед. Днем на севере области ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный порывы 15-20, днем на юге области 25 метров в секунду. 
 
5 марта на западе и в центре Костанайской области ожидаются гололед, туман. На востоке и юге области низовая метель. Ветер юго-восточный, на юге области порывы 15-20 метров в секунду, днем на большей части области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
Днем 5 марта на западе Павлодарской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, ветер юго-западный, южный 15-20 метров в секунду. На юго-западе области ожидается туман.
 
5 марта в северной, центральной части Восточно-Казахстанской области ожидается туман, гололед. Ночью в центре области ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный, в центре области 15-20, днем порывы 23 метра в секунду. 
 
5 марта на востоке, севере Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед.
 
Ночью 5 марта на большей части Кызылординской области ожидается дождь. Ветер юго-западный ночью в центре области 15-20 метров в секунду, днем на большей части области 15-20, порывы 25 метров в секунду. 
 
5 марта на севере, востоке, в центре Карагандинской области ожидаются туман, гололед. 
 
5 марта на западе Атырауской области ожидается сильные осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный, западный 15-20 метров в секунду, на западе, востоке и в центре области порывы 23-28 метров в секунду. 
 
В Нур-Султане 5 марта временами ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный днем порывы 15-20 метров в секунду.
 
В связи с прогнозом положительных температур воздуха и сильных дождей, в период 5 - 7 марта в Туркестанской и Жамбылской областях, ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках.
 

В Нур-Султане выявлена еще одна незаконная майнинговая ферма

04.03.2022, 17:38 14221
В Нур-Султане выявлена еще одна незаконная майнинговая ферма
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 4 МАРТА - Столичным департаментом АФМ совместно с ДКНБ на территории промышленной зоны выявлена майнинговая ферма, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе осмотра установлено три морских контейнера, в которых обнаружены четыре вида цифрового оборудования для майнинга ANTMINER E3, WHATSMINER M20S, ANTMINER T17, ANTMINER L3+ в количестве 1170 единиц, сообщает пресс-служба АФМ РК.
 
В денежном выражении предварительный размер добытой криптовалюты составляет около 2,5 млн долларов.
 
Начато досудебное расследование по части 1 статьи 214  УК РК (незаконное предпринимательство).
 
Ранее президент поручил окончательно решить проблему незаконного майнинга в Казахстане.
 
Также премьер-министр РК Смаилов поручил принимать решительные меры в отношении "серого" майнинга. 

Fitch: нерегулируемый майнинг несет риски для энергетического сектора. В Казахстане налог для "белых" майнеров могут увеличить в 10 раз. Также в РК предложили конфисковывать имущество "серых" майнеров и ограничивать их IP-адреса. 
 
Ранее министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков на брифинге в Службе центральных коммуникаций назвал цифровой майнинг основной причиной дефицита электроэнергии. 
 
На сайте информагентства Kazakhstan Todаy проводился опрос на тему: "Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения регионов?". 68% ответивших уверены, что все майнинговые фермы надо запретить на законодательном уровне. 20% - что для пополнения бюджета могут работать "белые" майнеры. 5% считают, что нужно оставить работать майнинговые фермы, несмотря ни на что. 6% ответили: "Мне все равно". Сегодня этот вопрос является дискуссионным и активно обсуждается в обществе. 
 

В ущелье Шымбулак на видео засняли снежного барса

04.03.2022, 16:46 16396
В ущелье Шымбулак на видео засняли снежного барса
Фото: depositphotos.com
АЛМАТЫ. 4 МАРТА - В ущелье Шымбулак очевидцы засняли на видео снежного барса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Видео, на котором запечатлено, как ночью по склону горы поднимается снежный барс, распространяется в соцсетях.

 

Барс не является постоянным обитателем мест, где происходят съемки. Его появление в этом районе может быть напрямую связано с миграцией копытных животных (косули, сибирские козероги и другие), которых считают кормовой базой барса. Можно сказать, что видеозапись, которую сняли туристы, - редкое событие и удачная съемка", - прокомментировали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК.

 
Ранее в нацпарке "Алтын-Эмель" засняли снежного барса
 
Несколько животных попали в объектив фотоловушек в Маркакольском заповеднике. 
 

Костанайских медиков оставили без обещанного жилья

04.03.2022, 14:09 21421
Костанайских медиков оставили без обещанного жилья
КОСТАНАЙ. 4 МАРТА - В Костанае приехавших на работу медиков оставили без обещанного жилья. В управлении здравоохранения говорят, что купить квартиры не представляется возможным из-за подорожания жилья, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Востребованных узких специалистов позвали на работу в городскую больницу, обещая выдать жильё. После заключения договора на пять лет о квартирном вопросе благополучно забыли. И теперь врачи вынуждены скитаться по съемным квартирам и оплачивать их из своих небольших зарплат", - сообщает "31 канал"

 
Одна из врачей костанайской горбольницы - гастроэнтеролог Айжан Зейнетай, поверив обещаниям чиновников, три года назад перевезла в Костанай семью, но до сих пор тратит половину зарплаты на аренду жилья. 
 

Я писала в министерство и получили ответ, что из-за пандемии нет денег и нам не стоит ждать. Как так получается? Мы приехали, все бросили, третий год работаем", - рассказывает врач. 


 
В похожей ситуации оказались еще трое коллег Айжан: гинеколог, травматолог и уролог. Все они приехали из-за квартир, которых нет.
 

Мы бесплатно не просим, а просим помочь получить по льготным условиям. Мы были в "Отбасы банке", при приобретении жилья нам необходимо 50% стоимости жилья внести, но у нас таких денег нет", - говорит врач-гинеколог Назрулло Талипов.

 
По словам главврача больницы Данияра Джандаева, до августа 2021 года медикам оплачивали арендное жилье. Но так как медорганизация перепрофилировалась в инфекционный стационар, больница не имеет возможности зарабатывать на основе платных услуг и не может оплачивать своим специалистам арендное жилье. 
 
В областном управлении здравоохранения сообщили, что, действительно, помочь врачам ничем не могут. Жилье в последнее время сильно подорожало. 
 

Застройщики, которые сдают данные жилплощади Казахстанской ипотечной кредитной компании, они по низким ценам отказываются сдавать данное жилье, поэтому работа в данной программе в 2021 году, к сожалению, прервалась. При этом договор с больницей у врачей на пять лет, так что уехать они не могут. Сейчас они ждут окончания срока его действия. И это притом, что в регионе острая нехватка не только узких специалистов, но и терапевтов", - заявил руководитель управления здравоохранения Костанайской области Рустем Айтбаев. 

 

В ЗКО аким с оружием попал на видео

04.03.2022, 10:09 30466
УРАЛЬСК. 4 МАРТА - В Западно-Казахстанской области аким Достыкского сельского округа Таскалинского района попал на видео с винтовкой в руках. По словам очевидцев, он отстреливал собак, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В редакцию издания "Мой город" читатели прислали видео, на котором изображен мужчина с ружьем. Люди утверждают, что на кадрах аким Достыкского сельского округа Таскалинского района Хафиз Ахметов, а оружие он взял для отстрела собак. Случай произошел на заправке VenOil на трассе Уральск - Саратов.

 

Средь белого дня аким поселка ходит с ружьем и отстреливает собак. Они бродячие, но абсолютно безобидные. Собаки привыкли там ходить, их там подкармливают", - отметили читатели.

 
Сам Хафиз Ахметов в телефонном разговоре с редакцией факт подтвердил, но заявил, что оружие в его руках не огнестрельное - это пневматическая винтовка. С помощью нее он хотел усыпить собак, отвезти в ветстанцию, чтобы их стерилизовали и установили чип.
 

Разумный человек не станет стрелять из огнестрельного оружия на заправке, сами подумайте. Убивать собак и не думали, хотели лишь усыпить. Но я не попал в них, собаки до сих пор ходят рядом с заправкой. Мы неоднократно просили работников АЗС (она находится в двух километрах от поселка Достык - прим. автора) чипировать, стерилизовать собак и посадить их на привязь, так как они агрессивные, от сельчан не раз поступали жалобы. Но работники игнорируют нашу просьбу. Бродячие собаки очень опасны для людей, ведь они могут быть переносчиками различных заболеваний, включая бешенство", - прокомментировал Хафиз Ахметов.

 
Чиновник отметил, что винтовку попросил у знакомых на время.
 
В департаменте полиции ЗКО сообщили, что по данному факту будет проведена проверка. О результатах в ведомстве обещали сообщить позднее.
 
Напомним, с 1 марта в РК начал действовать закон об отвественном обращении с животными. Законом вводится персональная ответственность владельцев за жизнь, здоровье и благополучие животных, защита их от жестокого обращения, воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к ним. 
 

Третий борт с эвакуированными казахстанцами приземлился в Нур-Султане

04.03.2022, 09:26 33086
Третий борт с эвакуированными казахстанцами приземлился в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. 4 МАРТА - В столичном аэропорту приземлился третий борт с казахстанцами, эвакуированными с Украины, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Из польского Катовице прибыли чуть более 130 пассажиров, включая детей. По данным Министерства иностранных дел РК, этим же рейсом также прилетели двое граждан Кыргызстана, сообщает "Хабар 24"
 
По прилету многих встречали обеспокоенные родственники.

 

Полет прошел замечательно. Казахстан помог нам полностью - от и до. Мы ни в чем не нуждались. Я была в гостях и попала в такую ситуацию".

 

Очень страшно было, я слышала взрывы в Киеве. 24 утром объявили о войне. Хотелось бежать, но все закрыто, пробки. Потом мы пошли в убежище".


 

В Алматинской области приостановили финансирование бесплатных кружков и секций для детей

04.03.2022, 09:11 34016
В Алматинской области приостановили финансирование бесплатных кружков и секций для детей
Фото: pixabay.com
ТАЛДЫКОРГАН. 4 МАРТА - В связи с отсутствием бюджетных средств будет приостановлено финансирование проекта по развитию детского спорта и творчества в Алматинской области, сообщили в пресс-службе акима региона, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в акимате, в рамках проекта по развитию детского спорта и творчества в Алматинской области с июня 2021 года на творческие и спортивные кружки было направлено и освоено 2 млрд 540 млн тенге. 
 

Также на выполнение операторских функций за счет средств местного бюджета было выделено восемь штатных единиц. Благодаря чему дети из многодетных и малообеспеченных семей получили возможность бесплатно посещать различные кружки. Кроме того, была оказана большая поддержка предпринимателям, чья деятельность пострадала в период пандемии. Было охвачено свыше 95 тысяч детей, создано порядка 4 тысяч новых рабочих мест", - проинформировали в пресс-службе.

 
По данным областного управления культуры, архивов и документации, на сегодняшний день на портале подушевого нормативного финансирования государственного спортивного и творческого заказов artsport.edu.kz зарегистрированы и работают 419 индивидуальных предпринимателей, рассмотрено 10 658 заявок, одобрено 3 703 заявки, количество детей составило 95 389. На рассмотрении находятся еще 2 тысячи заявок, при этом ежедневно поступает примерно до 150 заявок.
 

Из выделенных в утвержденном бюджете 2022 года 4 млрд 400 млн тенге освоено уже 3,1 млрд. Учитывая, что ежемесячный расход составляет в сумме 2 млрд 632 млн, до конца текущего года дополнительная потребность за услуги действующих кружков составляет 20 млрд тенге. В связи с этим 14 февраля текущего года по согласованию с Министерством культуры и спорта РК была временно приостановлена выдача ваучеров, а с 1 марта 2022 года всем предпринимателям, занимающимся организацией работы творческих кружков в регионе, было выслано уведомление о приостановлении финансирования в связи с отсутствием бюджетных средств", - сообщили в акимате.

 
По данным пресс-службы, для решения проблемы состоялось оперативное совещание с участием руководства администрации президента, соответствующих министерств и местных исполнительных органов, представителей общественности. Был обсужден острый вопрос о необходимости совершенствования правила внедрения рычагов финансирования детского спорта и творчества. В связи с тем, что финансирование этой сферы не может осуществляться местным бюджетом, нужна поддержка республиканского бюджета.
 

Проблема эта касается всех областей. Мы первыми озвучили ее, так как сами не справимся, ведь регион является лидером по демографическому росту, ежегодно у нас рождается свыше 20 тысяч детей. При этом на сегодняшний день в области проживает 574 831 ребенок в возрасте от 4 до 18 лет. Свои конкретные предложения с анализом сложившейся ситуации мы внесем на рассмотрение администрации президента до 10 марта. Данный вопрос взят руководством администрации президента на особый контроль", - сообщили в акимате Алматинской области.

 
Стоит отметить, что новость об отмене бесплатных секций для детей в регионе вызвала широкий общественный резонанс. 
 

В большинстве регионов Казахстана ожидается неустойчивая погода

04.03.2022, 08:37 30611
В большинстве регионов Казахстана ожидается неустойчивая погода
НУР-СУЛТАН. 4 МАРТА - В связи с циклоном с районов Средиземного моря на большей территории Казахстана ожидается неустойчивая погода, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В связи с чем на западе, северо-западе, севере, юго-востоке республики пройдут осадки, преимущественно в виде дождя, днем на западе области - сильные осадки, гроза. На юге, в центре, на востоке страны - погода без осадков. Местами по республике ожидаются усиление ветра и туманы", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман, гололед, на северо-западе, западе области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Атырауской, Мангистауской областях ожидается усиление ветра ночью на западе и в центре 15-20 метров в секунду, днем 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду, днем в Мангистауской области временами 30 метров в секунду и более.
 
На северо-востоке Актюбинской области ожидается туман, на западе области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере, юге Костанайской области ожидается туман, днем на юге области - гололед. 
 
На большей части Акмолинской области, на юге Северо-Казахстанской, Павлодарской областей, на севере, западе, в центре Карагандинской области ожидается туман. 
 
Ночью и утром на западе, севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман, на западе области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере, в центре Кызылординской области - туман, днем в центре области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере, в горных районах Жамбылской области ожидается туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью и утром на востоке, в горных районах Алматинской области ожидается туман, днем в районе Жаланашколя - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем в горных районах Туркестанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
В Нур-Султане ожидаются осадки, температура воздуха днем составит -1-3 градуса, скорость ветра - 2-7 метров в секунду.
 
В Алматы - переменная облачность, +12+14 градусов, скорость ветра - 2-7 метров в секунду.

 

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