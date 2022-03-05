Асхат Оралов в Алматы: приоритетом Amanat остается исполнение предвыборных обещаний

АЛМАТЫ. 4 МАРТА - Исполнительный секретарь партии Amanat Асхат Оралов с рабочей поездкой прибыл в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации пресс-службы партии, Асхат Оралов принял участие во внеочередной конференции городского филиала, где в качестве нового председателя филиала партии Amanat делегатами был избран аким Алматы Ерболат Досаев.

Исполнительный секретарь партии подчеркнул, что перед новым руководством филиала стоят задачи по переформатированию работы с учетом партийной модернизации и контролю за качественным исполнением предвыборных обязательств.

Как вы знаете, глава государства, председатель партии Amanat Касым-Жомарт Токаев поставил задачи по повышению транспарентности, усилению стратного подхода и обратной связи с населением. Приоритетом остается исполнение всех предвыборных обещаний партии - наказов граждан - "аманатов". При этом мы должны отойти от практики, когда от госорганов требуются цифры и перейти в проактивный формат, способствуя реальной реализации пунктов программы с учетом отзывов со стороны граждан", - отметил Асхат Оралов.

Во время конференции исполнительный секретарь также вручил партийные билеты новым членам партии Amanat. Среди них представители малого и среднего бизнеса, сфер здравоохранения, культуры, спорта и другие.

В этот же день Асхат Оралов встретился с представителями творческой интеллигенции и ветеранами партии, в том числе актером, режиссером театра и кино Асанали Ашимовым, заместителем председателя Союза писателей Казахстана Акбереном Елгезеком, поэтом Журсином Ерманом, писателем Смагулом Елубаем и др.

В ходе открытого обмена мнениями представители интеллигенции поделились своим видением совершенствования деятельности партии, а также выразили поддержку инициативам главы государства, председателя партии Касым-Жомарта Токаева, направленным на повышение благосостояния народа и построение нового Казахстана.

В первый день рабочей поездки исполнительный секретарь также провел совещание с членами фракции партии Amanat в городском маслихате, где еще раз акцентировал внимание депутатов на необходимости усиления работы и организации качественного контроля за исполнением городской предвыборной программы.

Все обещания, данные алматинцам, необходимо выполнить. С целью усиления контроля необходимо закрепить социально чувствительные разделы предвыборной программы Алматы за членами бюро, а индикаторы дорожной карты - за членами политического совета регионального филиала партии", - подчеркнул Асхат Оралов.