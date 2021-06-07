Система Orphus

Акмолинские базы отдыха начали работать по Ashyq

05.06.2021 19306
Акмолинские базы отдыха начали работать по Ashyq
КОКШЕТАУ. 5 ИЮНЯ - Туристические объекты Акмолинской области начали работать по приложению Ashyq, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На курорт Бурабай, Зеренда и другие базы отдыха будут запускать гостей только после специальной проверки через мобильную программу, сообщает управление внутренней политики.
 
На курорте Бурабай сегодня к Ashyq подключено около 50 объектов предпринимательства. К примеру, в одном из отелей проект запущен совсем недавно.
 

Люди приходят, заселяем по программе Ashyq, они тоже приходят, сканируют, показывают то, что вышел синим цветом. Принимаем, заселяем, температуру обязательно измеряем", - рассказывает администратор одного из отелей Дина Гамолко.

 
Предпринимателям, внедрившим эту программу, предусмотрен ряд льгот. Например, заведения общественного питания могут работать до двух часов ночи. А бассейны, сауны и развлекательные центры рядом с отелями имеют право принимать людей даже в выходные дни. А вот объекты, которые не участвуют в проекте, вынуждены соблюдать ограничения санитарного врача.
 

Если у человека отсутствует приложение для сканирования QR-кода, объекты, которые участвуют в проекте Ashyq, присваивают к себе режим охранника. Данная программа позволяет вручную вводить ИИН посетителя либо непосредственно отсканировать его штрих-код удостоверения личности и увидеть статус посетителя", - пояснил директор палаты предпринимателей Бурабайского района Ерканат Мусулманбек.

 
Напомним, проект Ashyq исключает возможность посещения общественных мест зараженными или контактными лицами и направлен на восстановление нормальной работы малого и среднего бизнеса без риска заражения граждан.
 
К слову, QR-коды уже выданы 334 объектам во всех 19 регионах области. Подали заявки 420 предприятий.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая