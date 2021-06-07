Акмолинские базы отдыха начали работать по Ashyq

КОКШЕТАУ. 5 ИЮНЯ - Туристические объекты Акмолинской области начали работать по приложению Ashyq, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

На курорт Бурабай, Зеренда и другие базы отдыха будут запускать гостей только после специальной проверки через мобильную программу, сообщает управление внутренней политики.

На курорте Бурабай сегодня к Ashyq подключено около 50 объектов предпринимательства. К примеру, в одном из отелей проект запущен совсем недавно.

Люди приходят, заселяем по программе Ashyq, они тоже приходят, сканируют, показывают то, что вышел синим цветом. Принимаем, заселяем, температуру обязательно измеряем", - рассказывает администратор одного из отелей Дина Гамолко.

Предпринимателям, внедрившим эту программу, предусмотрен ряд льгот. Например, заведения общественного питания могут работать до двух часов ночи. А бассейны, сауны и развлекательные центры рядом с отелями имеют право принимать людей даже в выходные дни. А вот объекты, которые не участвуют в проекте, вынуждены соблюдать ограничения санитарного врача.

Если у человека отсутствует приложение для сканирования QR-кода, объекты, которые участвуют в проекте Ashyq, присваивают к себе режим охранника. Данная программа позволяет вручную вводить ИИН посетителя либо непосредственно отсканировать его штрих-код удостоверения личности и увидеть статус посетителя", - пояснил директор палаты предпринимателей Бурабайского района Ерканат Мусулманбек.

Напомним, проект Ashyq исключает возможность посещения общественных мест зараженными или контактными лицами и направлен на восстановление нормальной работы малого и среднего бизнеса без риска заражения граждан.

К слову, QR-коды уже выданы 334 объектам во всех 19 регионах области. Подали заявки 420 предприятий.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства