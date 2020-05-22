Аскар Жунисбек назначен главой гостехслужбы КНБ РК

Нур-Султан. 21 мая. Kazakhstan Today - Директором РГП "Государственная техническая служба" КНБ РК назначен Аскар Жeнисбек, передает Kazakhstan Today.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, Аскар Жунисбек окончил Казахстанский государственный университет имени С.М. Кирова, факультет механики и прикладной математики. Свою трудовую деятельность начал в качестве учителя математики и информатики Кугалинской средней школы Алматинской области. Он также имеет диплом УМЦНИТ ФАСПСИ (Москва) по специальности "обеспечение безопасности компьютерных систем". В разные годы занимал руководящие должности по направлению защиты информации и профилактики киберпреступлений. С 2013 года занимал должность первого заместителя директора РГП "Государственная техническая служба".

Отмечается, что Аскар Жунисбек за достигнутые положительные результаты неоднократно поощрялся ведомственными и правительственными наградами, различными международными грамотами и дипломами, имеет государственную медаль "Ерен енбегі ушін".

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