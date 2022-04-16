"Астанаэнергосбыт" необоснованно выставлял завышенные счета

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НУР-СУЛТАН. 15 АПРЕЛЯ - На основании обращений столичных потребителей Комитетом по регулированию естественных монополий МНЭ РК совместно с территориальным департаментом по городу Нур-Султану проведена внеплановая проверка в отношении ТОО "Астанаэнергосбыт" на предмет обоснованности выставления завышенных счетов к оплате за услуги электроснабжения, сообщили в комитете, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно Предпринимательскому кодексу Республики Казахстан ТОО "Астанаэнергосбыт" является субъектом общественно значимого рынка, на которого распространяется государственное регулирование цен, в том числе обязанность по соблюдению порядка ценообразования.

По итогам проверки в действиях ТОО "Астанаэнергосбыт" выявлены нарушения порядка начислений сумм оплаты при дифференциации тарифов в зависимости от объемов потребления электрической энергии, что привело к необоснованным завышенным суммам, выставленным потребителям на оплату. В ходе проверки установлено, что 32 из 56 обратившихся потребитей выставлены необоснованные суммы в размере 129 тысяч тенге. К примеру, по одному из потребителей общая сумма переплаты за четыре месяца составила 17 тысяч тенге (при средней ежемесячной оплате потребителей Нур-Султана в размере 4,5 тысячи тенге за кВт/час). В связи с чем в отношении ТОО "Астанаэнергосбыт" возбуждено административное производство по статье 167 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, где предусмотрен штраф в размере 2000 МРП, или свыше 6 млн тенге", - проинформировали в комитете.

Кроме того, в адрес ТОО "Астанаэнергосбыт" внесено предписание об обязательном устранении допущенных нарушений путем проведения перерасчета суммы оплаты всем потребителям столицы, которым неправомерно начислены суммы на оплату электроэнергии.

Вместе с тем потребители в случае обнаружения необоснованного завышения выставленных счетов вправе обратиться в ТОО "Астанаэнергосбыт" для произведения перерасчета.

В случае необоснованного отказа в перерасчете со стороны ТОО "Астанаэнергосбыт" потребители вправе обратиться в департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Нур-Султану", - отметили в пресс-службе.